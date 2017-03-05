Ä°Ã§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± giymeyen Charlotte Dawson'Ä±n cinsel organÄ± gÃ¶zÃ¼ktÃ¼

Ä°ngiliz reality show yÄ±ldÄ±zÄ± Charlotte Dawson giydiÄŸi cesur kÄ±yafetiyle poz verirken, iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± giymediÄŸi iÃ§in cinsel organÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Bir yardÄ±m organizasyonun düzenlediÄŸi geceye katÄ±lan 24 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz reality show yÄ±ldÄ±zÄ± Charlotte Dawson dar ve bacaklarÄ±nÄ± gösteren gümüÅŸ rengi elbisesi ile geceye damga vurdu. Organizasyondan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±z arkadaÅŸÄ±larÄ± ile gülerek, bir birlerine sarÄ±larak ÅŸakalaÅŸtÄ±lar. Ünlü yÄ±ldÄ±z arkadaÅŸlarÄ±yla ÅŸakalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bacaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ± ve içine çamaÅŸÄ±r giymediÄŸi için cinsel organÄ± gözler önüne çÄ±ktÄ±.