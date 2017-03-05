Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/03/2017 10:14

Ä°Ã§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± giymeyen Charlotte Dawson'Ä±n cinsel organÄ± gÃ¶zÃ¼ktÃ¼


Ä°ngiliz reality show yÄ±ldÄ±zÄ± Charlotte Dawson giydiÄŸi cesur kÄ±yafetiyle poz verirken, iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± giymediÄŸi iÃ§in cinsel organÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Bir yardÄ±m organizasyonun düzenlediÄŸi geceye katÄ±lan 24 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz reality show yÄ±ldÄ±zÄ± Charlotte Dawson dar ve bacaklarÄ±nÄ± gösteren gümüÅŸ rengi elbisesi ile geceye damga vurdu. Organizasyondan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±z arkadaÅŸÄ±larÄ± ile gülerek, bir birlerine sarÄ±larak ÅŸakalaÅŸtÄ±lar. Ünlü yÄ±ldÄ±z arkadaÅŸlarÄ±yla ÅŸakalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bacaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ± ve içine çamaÅŸÄ±r giymediÄŸi için cinsel organÄ± gözler önüne çÄ±ktÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Serkan'a talip oldu Zuhal Topal yeni Hanife'sini buldu

Zuhal Topal'Ä±n gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen gelin adayÄ± Hanife, Serkan'a mektup bÄ±rakarak programa veda etmiÅŸti. Serkan'a talip olan ve Hanife'ye benzetilen Ã–znur iÃ§inse gÃ¶renler "yeni Hanife" ÅŸeklinde yorum yaptÄ±.


BeÅŸ yÄ±llÄ±k evliliÄŸi beÅŸ dakikada bitti tek celsede boÅŸandÄ±lar

2012 yÄ±lÄ±nda Metin YÃ¼ncÃ¼ ile dÃ¼nyaevine giren SongÃ¼l KarlÄ± tek celsede boÅŸandÄ±.


Ä°ÅŸte Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n bÄ±yÄ±klÄ± edebiyatÃ§Ä±sÄ±nÄ±n son hali

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kadÄ±nlarÄ± peÅŸinde koÅŸturan Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n bÄ±yÄ±klÄ± edebiyatÃ§Ä±sÄ± rolÃ¼nÃ¼ canlandÄ±ran Avni YalÃ§Ä±n'Ä±n son halini gÃ¶renler 'zaman gerÃ§ekten Ã§ok acÄ±masÄ±z' diyor.