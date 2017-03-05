Serkan'a talip oldu Zuhal Topal yeni Hanife'sini buldu

Zuhal Topal'Ä±n gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen gelin adayÄ± Hanife, Serkan'a mektup bÄ±rakarak programa veda etmiÅŸti. Serkan'a talip olan ve Hanife'ye benzetilen Ã–znur iÃ§inse gÃ¶renler "yeni Hanife" ÅŸeklinde yorum yaptÄ±.

Star TV ekranlarÄ±nda Zuhal Topal'Ä±n sunumuyla ekrana gelen izdivaç programÄ±nÄ±n gözde talip adaylarÄ±ndan Serkan'a talip olan Öznur'u görenler "yeni Hanife" demekten kendini alamadÄ±.Serkan'Ä± görüp beÄŸendiÄŸini belirten ve babasÄ±nÄ±n kendisini talip olmasÄ± için gönderdiÄŸini belirten gelin adayÄ±, sempatik tavÄ±rlarÄ± ile herkesi kendine hayran bÄ±raktÄ±. Stüdyoya giriÅŸiyle ortamÄ±n havasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Öznur için locadaki diÄŸer adaylar da "bize birini hatÄ±rlattÄ±" diyerek Hanife'ye göndermede bulundu Loca açÄ±ldÄ±ktan sonra Serkan da "gerçekten benziyormuÅŸ" deyince, gelin adayÄ± "yoksa siz Hanife'yi unutamadÄ±nÄ±z mÄ±?" ÅŸeklinde bir soru yöneltti. Bunun üzerine Serkan "Hadi bir çay içelim" diyerek Öznur'u çaya çÄ±karttÄ±.