Avrupa'nÄ±n En Ä°yi Organizasyon FirmasÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ Ä°smail DoÄŸuÅŸ aldÄ±

Ä°ngiltere'de baÅŸarÄ±lÄ± konser organizasyonlarÄ± yapan DÄ°VAA Events'in sahibi Ä°smail DoÄŸuÅŸ, Londra'da olduÄŸu iÃ§in yerine Ã¶dÃ¼lÃ¼ AtÄ±lgan GÃ¼mÃ¼ÅŸ aldÄ±.

Gold Awards 2016 YÄ±lÄ±n Enleri Ödül Töreni 4 Mart 2017 günü gerçekleÅŸti. 4 Mart 2017 tarihinde Åžehit ve Gazileri Anma, idrak ve yardÄ±m için düzenlenen 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n EN’leri ödül töreni Taksim Istanbul CVK Park Bosphorus Hotel’de, GOLDAWARDS TURKIYE TopaloÄŸlu VakfÄ± adÄ±na düzenlendi. Türkiye’de bugüne kadar düzenlenen tüm yarÄ±ÅŸmalardan tamamen farklÄ± içerik ve etkinliklerle dolu olan yarÄ±ÅŸmanÄ±n ödül törenin ardÄ±ndan kazanan ÅŸehirde yÄ±l boyu sürecek olan sempozyum, festival, konser, forum, toplantÄ± gibi pek çok alanda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturacak organizasyonlar yapÄ±lacak.

YARIÅžMANIN GERÇEK JÜRÄ°SÄ° HALK

YarÄ±ÅŸmaya baÅŸvuran projeler ön jürinin deÄŸerlendirmesinin ardÄ±ndan finale kalan projeler bulunduÄŸu kentin halkÄ± tarafÄ±ndan 5 milyon kisi tarafindan elektronik oylama ile seçildi. SaÄŸlÄ±klÄ±, yaÅŸanabilir modern ve doÄŸaya insana saygÄ±lÄ± ÅŸehirlerin oluÅŸmasÄ± için katma deÄŸer yaratan ÅŸehircilik projelerinin, uygulanacak ÅŸehrin sahibi olan halk tarafÄ±ndan da benimsenmesi ve istenmesi bu yarÄ±ÅŸmada en önemli unsur olarak ön plana çÄ±ktÄ±. AyrÄ±ca projenin büyüklüÄŸü veya küçüklüÄŸünden ziyade yaratacaÄŸÄ± katma deÄŸer, ÅŸehir halkÄ± tarafÄ±ndan kabul edilirlik, estetik, kamu yararÄ±, çevresel uyum, toplumun taleplerine cevap verip vermediÄŸi belirleyici kriterler arasÄ±nda en önemli sÄ±rada yer alÄ±yor.

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YILIN EN Ä°YÄ° SPOR YORUMCUSU- SÄ°NAN ENGÄ°N





YILIN EN Ä°YÄ° SPOR ADAMI- FÄ°KRET ORMAN





YILIN EN Ä°YÄ° DÄ°ZÄ° MÜZÄ°ÄžÄ°- TOYGAR IÅžIKLI





YILIN EN Ä°YÄ° GAZETESÄ° - SABAH

YILIN EN Ä°YÄ° HABER KANALI- NTV









YILIN EN Ä°YÄ° RADYO KANALI- SUPER FM

YILIN EN Ä°YÄ° BASKETBOL KLÜBÜ- ANADOLU EFES

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