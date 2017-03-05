Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/03/2017 19:44

Ä°rem Derici eve gidiÅŸini bÃ¶yle kutladÄ±


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°rem Derici, seyahatinin sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mutluluÄŸunu oteldeki yataÄŸÄ±nda takla atarak gÃ¶sterdi.

Ä°rem Derici çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± seyahatin sonuna geldi. Eve dönüÅŸ zamanÄ± gelince kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ±nda sevinçten havalara uçan Ä°rem Derici, otel odasÄ±ndaki yataÄŸÄ±nÄ±n üzerinde sevinçten takla attÄ±. Derici takla attÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±n görüntüsünü Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ünlü popçu paylaÅŸÄ±mÄ±na "Eve gidiyorum..." notunu ekledi.

Ä°ÅŸte Ä°rem Derici'nin takla attÄ±ÄŸÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:

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