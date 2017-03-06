Ticari kayÄ±p yaÅŸadÄ±m demiÅŸti pop mÃ¼ziÄŸinin Ã¼nlÃ¼ isimlerine de Ã§attÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± Niran Ãœnsal, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda tesettÃ¼rlÃ¼ olduÄŸu iÃ§in ticari kayÄ±p yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Sizce pop mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§esi kim?" sorusuna "HiÃ§ kimseâ€¦ Herkes Ã§Ä±kÄ±p kendi kendine krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kraliÃ§eliÄŸini ilan ediyor. Ama kusura bakmasÄ±nlar. TÃ¼rkiye krallÄ±kla yÃ¶netilmiyor. 'Sen nerenin kraliÃ§esisin?' diye sormazlar mÄ± adama" diye cevap verdi.

ÅžarkÄ±cÄ± Niran Ünsal, dikkatleri üzerine çekmeyi bir kere daha baÅŸardÄ±. YaklaÅŸÄ±k iki sene önce aniden tesettüre girme kararÄ± alÄ±p, bazÄ± sanatçÄ±larÄ±n çektiÄŸi kliplere yaptÄ±ÄŸÄ± 'cinsel içerikli film" benzetmesiyle çok konuÅŸulan Niran Ünsal, geçtiÄŸimiz günlerde baÅŸÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayarak yine tüm kamuoyunun dikkatini çekmiÅŸti. Bu defa da verdiÄŸi röportajla çok konuÅŸulacaÄŸa benziyor. Niran Ünsal'Ä±n tesettürü çÄ±karma kararÄ±nÄ±, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Duymayan KalmasÄ±n' adlÄ± TV programÄ±nda "Ticari kayÄ±p yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mdan baÅŸÄ±mÄ± yeniden açtÄ±m" sözleriyle paylaÅŸmasÄ± ise sosyal medyada büyük tepki çekmiÅŸ, sanatçÄ± kÄ±sa sürede Twitter'da en çok konuÅŸulan konu olmuÅŸtu.

"TÜRKÄ°YE'DE BAÅžÖRTÜLÜ ÅžARKICI OLUNMUYORMUÅž"

Ünsal'Ä±n tesettür kavramÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen binlerce kiÅŸi sosyal medya hesaplarÄ±ndan Ünsal'a tepki yaÄŸdÄ±rdÄ±. SanatçÄ±, Posta Gazetesi'nde çÄ±kan röportajÄ±nda kendisini savundu ve ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Türkiye'de baÅŸörtülü savcÄ±, doktor, hakim her ÅŸey var. 'ÅžarkÄ±cÄ± neden olmuyor?' dedim. OlmuyormuÅŸ çok acÄ± bir tecrübeyle öÄŸrendim. Konser oranlarÄ± çok düÅŸtü. Televizyon yapÄ±mcÄ±larÄ± programlara çaÄŸÄ±rmÄ±yor" dedi.

POP MÜZÄ°ÄžÄ°NÄ°N ÜNLÜ Ä°SÄ°MLERÄ°NE DE ÇATTI

Ünsal, bu arada röportajÄ±nda müzik dünyasÄ±nÄ±n ünlü isimlerini hedef aldÄ±. "Sizce pop müziÄŸin kraliçesi kim?" sorusuna "Hiç kimse… Herkes çÄ±kÄ±p kendi kendine krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kraliçeliÄŸini ilan ediyor. Ama kusura bakmasÄ±nlar. Türkiye krallÄ±kla yönetilmiyor. 'Sen nerenin kraliçesisin?' diye sormazlar mÄ± adama" diye cevap verdi. Ünsal'Ä±n bu sözlerine kraliçelik yarÄ±ÅŸÄ± yapan ve kendilerinden sürekli bu ÅŸekilde söz eden Hande Yener ile Demek AkalÄ±n'Ä±n ne tepki vereceÄŸi merak konusu oldu.