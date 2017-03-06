Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/03/2017 12:26

YeÅŸilÃ§am'Ä±n aranan ismi ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ dÃ¶vdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


YeÅŸilÃ§am'Ä±n sevilen isimlerinden biri olan Harika AvcÄ± geÃ§en sene ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ dÃ¶vdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l ÅŸoförü Emre Ekinci'yi tehdit ettiÄŸi ve dövdürdüÄŸü iddia edilen AvcÄ±, önceki gün Ä°zmir'e geldi. 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otele giriÅŸ yapan AvcÄ±'nÄ±n bilgileri, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'nün kayÄ±t sistemine düÅŸtü. Sistemde AvcÄ± hakkÄ±nda Ä°stanbul'daki bir mahkeme tarafÄ±ndan yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi çÄ±kÄ±nca polis düÄŸmeye bastÄ±. Otele giden ekipler, sabaha karÅŸÄ± 05.30'da Harika AvcÄ±'nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±. Yeni AsÄ±r'Ä±n haberine göre, karÅŸÄ±sÄ±nda polisleri görünce ÅŸaÅŸÄ±ran AvcÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Alsancak Devlet Hastanesi'nde alÄ±nan saÄŸlÄ±k raporunun ardÄ±ndan karakola götürülen Harika AvcÄ±, buradan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ä°fadesi alÄ±nan AvcÄ±, mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

demet ÅŸener ve ibrahim kutluay

Ä°brahim Kutluay'a eÅŸi Demet Åžener'den icra ÅŸoku

Demet Åžener, boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Ä°brahim Kutluay hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlattÄ±


AsansÃ¶rÃ¼n iÃ§inde aÅŸkÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti Ã¼nlÃ¼ oyuncu yine yalnÄ±z kaldÄ±

Baha KoÃ§aslan ile birlikteliÄŸini ilan eden Pelin Ã–ztekin bu sefer sosyal medyadaki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kaldÄ±rarak ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±n sinyalini verdi.


Eski porno yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Eski porno yÄ±ldÄ±zÄ± Jenna Jameson niÅŸanlÄ±sÄ±yla birlikte yemek yedi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸunu bekleyen 42 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±n halini gÃ¶renler ise ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.