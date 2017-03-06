SÄ±la 3 gÃ¼nde 3 milyona ulaÅŸtÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la'nÄ±n 'Yan Benimle' ÅŸarkÄ±sÄ±na Ã§ektiÄŸi klip 3 gÃ¼nde 3 milyon gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeye ulaÅŸtÄ±. SÄ±la hayranlarÄ± Twitter'dan ÅŸarkÄ± ve kliple ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸÄ±nca klip, kÄ±sa sÃ¼rede TT listesine girdi.

SÄ±la'nÄ±n ÅŸarkÄ±sÄ±na çektiÄŸi klip sevenleri tarafÄ±ndan çok beÄŸenildi. Twitter'da bugün en çok konuÅŸulan konular arasÄ±na giren SÄ±la'ya hayranlarÄ± övgüler yaÄŸdÄ±rdÄ±. SÄ±la'nÄ±n yeni klibi daha çok konuÅŸulacaÄŸa benziyor.

Ä°ÅŸte kliple ilgili yazÄ±lan tweetler:





Ä°ÅŸte çok konuÅŸulan o klip:



