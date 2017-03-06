Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/03/2017 13:01

AsansÃ¶rÃ¼n iÃ§inde aÅŸkÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti Ã¼nlÃ¼ oyuncu yine yalnÄ±z kaldÄ±


Baha KoÃ§aslan ile birlikteliÄŸini ilan eden Pelin Ã–ztekin bu sefer sosyal medyadaki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kaldÄ±rarak ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±n sinyalini verdi.

Güzel oyuncu Pelin Öztekin mutluluÄŸu yine bulamadÄ±. Sevgilisi Baha Koçaslan'dan ayrÄ±lan Öztekin Instagram'dan fotoÄŸraflarÄ± da sildi. Pelin Öztekin, niÅŸanlÄ±sÄ± KÄ±vanç Baran Arslan ile mutluluÄŸu bulamamÄ±ÅŸ ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Öztekin daha sonra kendisine yeni sevgili yaptÄ±; ancak yine mutluluÄŸu yakalayamadÄ±. Pelin Öztekin, sevgilisi Baha Koçaslan'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. AynÄ± ÅŸekilde Koçaslan'da fotoÄŸraflarÄ± kaldÄ±rarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilan etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Eski porno yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Eski porno yÄ±ldÄ±zÄ± Jenna Jameson niÅŸanlÄ±sÄ±yla birlikte yemek yedi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸunu bekleyen 42 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±n halini gÃ¶renler ise ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.


SÄ±la 3 gÃ¼nde 3 milyona ulaÅŸtÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la'nÄ±n 'Yan Benimle' ÅŸarkÄ±sÄ±na Ã§ektiÄŸi klip 3 gÃ¼nde 3 milyon gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeye ulaÅŸtÄ±. SÄ±la hayranlarÄ± Twitter'dan ÅŸarkÄ± ve kliple ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸÄ±nca klip, kÄ±sa sÃ¼rede TT listesine girdi.