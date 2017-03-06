AsansÃ¶rÃ¼n iÃ§inde aÅŸkÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti Ã¼nlÃ¼ oyuncu yine yalnÄ±z kaldÄ±

Baha KoÃ§aslan ile birlikteliÄŸini ilan eden Pelin Ã–ztekin bu sefer sosyal medyadaki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kaldÄ±rarak ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±n sinyalini verdi.

Güzel oyuncu Pelin Öztekin mutluluÄŸu yine bulamadÄ±. Sevgilisi Baha Koçaslan'dan ayrÄ±lan Öztekin Instagram'dan fotoÄŸraflarÄ± da sildi. Pelin Öztekin, niÅŸanlÄ±sÄ± KÄ±vanç Baran Arslan ile mutluluÄŸu bulamamÄ±ÅŸ ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Öztekin daha sonra kendisine yeni sevgili yaptÄ±; ancak yine mutluluÄŸu yakalayamadÄ±. Pelin Öztekin, sevgilisi Baha Koçaslan'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. AynÄ± ÅŸekilde Koçaslan'da fotoÄŸraflarÄ± kaldÄ±rarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilan etti.