Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/03/2017 15:02

Ä°brahim Kutluay'a eÅŸi Demet Åžener'den icra ÅŸoku

demet ÅŸener ve ibrahim kutluay

Demet Åžener, boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Ä°brahim Kutluay hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlattÄ±

Demet Åžener, boÅŸanma davasÄ± açtÄ±ÄŸÄ± Ä°brahim Kutluay ile bu kez de nafaka yüzünden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Åžener, kendisi ve müÅŸterek çocuklarÄ± Ä°rem (11) ve Ömer Kutluay (8) için mahkeme tarafÄ±ndan belirlenmiÅŸ tedbir nafakasÄ±nÄ± ödemeyen Ä°brahim Kutluay hakkÄ±nda icra takibi baÅŸlattÄ±.Eski manken Demet Åžener'in avukatlarÄ± AslÄ± Hatemi ve Kezban Hatemi geçen hafta Ä°stanbul Ä°cra MüdürlüÄŸü'ne baÅŸvurdu. Avukat Hatemi, dava tarihinden itibaren 90 bin TL birikmiÅŸ olan nafakanÄ±n tahsili için hukuki iÅŸlemleri baÅŸlattÄ±.

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