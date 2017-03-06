Los Angeles'ta Tarkan coÅŸkusu

ABD'nin Los Angeles kentinde konser veren Megastar Tarkan hayranlarÄ±nÄ± mest etti

SM Production Group organizasyonuyla New York'taki konserlerin ardÄ±ndan Los Angeles'a geçen Tarkan, "melekler ÅŸehri"nin en prestijli sahnelerinden The Novo by Microsoft'ta hayranlarÄ±yla buluÅŸtu. Tarkan, Los Angeles'taki konserinde dünyaca ünlü Türkçe ve Ä°ngilizce ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirdi. ÅžarkÄ±cÄ±ya parçalarÄ±nda Türklerin yanÄ± sÄ±ra MeksikalÄ±lar, Arjantinliler, Ruslar, Ä°ranlÄ±lar ve ABD'lilerin aralarÄ±nda bulunduÄŸu geniÅŸ bir hayran kitlesi eÅŸlik etti.

HayranlarÄ± Tarkan'Ä± Meksika'ya davet etti

ABD'deki konserlerinin son ayaÄŸÄ± olan Los Angeles'ta Tarkan'Ä± yakÄ±ndan görmek isteyen hayranlarÄ±, sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren konserin yapÄ±lacaÄŸÄ± mekanÄ±n önünde uzun kuyruklar oluÅŸturdu.Türk ve Meksika bayraklarÄ±yla konser mekanÄ±na gelen bir grup MeksikalÄ± hayranÄ±, Tarkan'Ä±n Los Angeles'a gelmesinden duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirerek, sanatçÄ±yÄ± Meksika'ya davet etti.