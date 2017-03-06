Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Elif iddialÄ± konuÅŸtu Sema'dan Ã§ok daha iyiyim dedi

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Elif ÅžadoÄŸlu, karÅŸÄ± takÄ±mdaki Sema ile ilgili flaÅŸ bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Elif ÅžadoÄŸlu, "Sema'yÄ± (Apak) nasÄ±l bir rakip olarak görüyorsun?" sorusunu yanÄ±tladÄ±.Gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±, "FarklÄ± spor branÅŸlarÄ±yla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için geldiÄŸi zamanlarda benden daha hÄ±zlÄ± gözüküyor olabilirdi. Kilo kaybÄ±mla beraber kesinlikle aldÄ±ÄŸÄ± bütün bayraklarÄ± yere indireceÄŸimi düÅŸünüyorum. Ä°lk zamanlarda hÄ±rslÄ±ydÄ±, hÄ±zlÄ±ydÄ± ama ÅŸu anda ben çok daha iyiyim" ifadelerini kullandÄ±. Survivor Elif ayrÄ±ca, Oyun konsolunda vakit geçirmeyi, patlamÄ±ÅŸ MÄ±sÄ±r, cips ve abur cubur yemeyi özlediÄŸini açÄ±kladÄ±.