Oscar Ã–dÃ¼llÃ¼ oyuncu yeni dizisi iÃ§in Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

7 bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k kÄ±sa dizinin kadrosunda bulunan AvustralyalÄ± aktris Nicole Kidman bazÄ± sahneler iÃ§in soyundu.

HBO'nun yeni yapÄ±mÄ± 'Big Little Lies' (Büyük Küçük Yalanlar), Oscar ödüllü AvustralyalÄ± aktris Nicole Kidman'Ä±n sahneleriyle büyük ses getirdi. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, Nicole Kidman'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± HBO'nun yeni dizisi 'Big Little Lies'a geniÅŸ yer verdi. 49 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun cesur sahneleri dikkati çekti. Evliliklerde yaÅŸanan sorunlar ve evdeki ÅŸiddete de vurgu yapan dizide, 'Celeste' karakterine hayat veren Kidman'Ä±n kocasÄ± rolünde ise Alexander Skarsgard bulunuyor. AvustralyalÄ± yazar Liane Moriary'nin aynÄ± adlÄ± çok satan romanÄ±ndan uyarlanan, yönetmenliÄŸini Jean-Marc Vallee'nin yaptÄ±ÄŸÄ± 'Big Little Lies'da; dÄ±ÅŸardan mükemmel hayatlara sahipmiÅŸ gibi gözüken üç kadÄ±nÄ±n, bir cinayet olayÄ± ile yollarÄ±nÄ±n kesiÅŸmesi iÅŸleniyor. ÇocuklarÄ± anaokuluna giden kadÄ±nlar, veli toplantÄ±sÄ± esnasÄ±nda gerçekleÅŸen bir cinayeti aydÄ±nlatmaya çalÄ±ÅŸacak. Bu kadÄ±nlardan birini Nicole Kidman canlandÄ±rÄ±yor.Yedi bölümlük kÄ±sa dizinin kadrosunda Kidman dÄ±ÅŸÄ±nda Reese Witherspoon, Shailene Woodley ve Zoe Kravitz yer alÄ±yor.