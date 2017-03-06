Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in konser biletlerinin fiyatÄ±nÄ± duyanlar ÅŸok oluyor

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nde sahne alacak olan Ebru GÃ¼neÅŸ'i dinlemeye gelenler 5 bin lirayÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±karacaklar.

ÅžarkÄ± Ebru GündeÅŸ, 8 Mart KadÄ±nlar Günü programÄ±nda sahne alacak. GündeÅŸ'i dinlemeye gelenler kiÅŸi baÅŸÄ± 5 Bin TL ödeyecek. EÅŸi Reza Zarrab ABD'de tutuklu bulunan Ebru GündeÅŸ, konserlerine aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. Önceki gün Günay'da sahne alan sanatçÄ±, 8 Mart KadÄ±nlar Günü'nde yine aynÄ± mekânda ÅŸarkÄ± söyleyecek. Ancak GündeÅŸ'i dinlemek biraz pahalÄ±. Ön masalarda oturan hayranlarÄ± 5 bin lira ödeyecek 8 Mart 'Dünya KadÄ±nlar Günü'nde aynÄ± mekânda sahne alacak olan GündeÅŸ'in rezervasyonlarÄ±nÄ±n günler öncesinden dolduÄŸu öÄŸrenildi. HayranlarÄ± sanatçÄ±yÄ± 8 Mart KadÄ±nlar Günü'nde ön masa ve localardan izlemek için 5 bin TL ödeyecek.