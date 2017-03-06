Survivor Atakan imzayÄ± attÄ±

Survivor'a damga vuran Atakan ile tiÅŸÃ¶rt giyerek nikah masasÄ±na oturan Serap Korkmaz dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reniyle Ã§ok konuÅŸulacak.

Ä°ki hafta önce bir süredir niÅŸanlÄ± olduÄŸu Serap Korkmaz ile nikah masasÄ±na oturan Survivor 2016'nÄ±n ÅŸampiyonu boksör ÇaÄŸan Atakan Arslan, düzenlenen düÄŸün töreniyle dünyaevine girdi.Eyüp Belediyesi'nin nikah salonunda resmi imzayÄ± atan çiftin, dün akÅŸam AvcÄ±lar'da bir otelde düÄŸünü vardÄ±. Çifti yakÄ±n dostlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Avatar Atakan tiÅŸört ile nikah masasÄ±na oturmasÄ± çok konuÅŸulmuÅŸtu.

Ä°ÅŸte Survivor Atakan'Ä±n düÄŸün töreninden kare: