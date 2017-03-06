Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/03/2017 19:45

Survivor Atakan imzayÄ± attÄ±


Survivor'a damga vuran Atakan ile tiÅŸÃ¶rt giyerek nikah masasÄ±na oturan Serap Korkmaz dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reniyle Ã§ok konuÅŸulacak.

Ä°ki hafta önce bir süredir niÅŸanlÄ± olduÄŸu Serap Korkmaz ile nikah masasÄ±na oturan Survivor 2016'nÄ±n ÅŸampiyonu boksör ÇaÄŸan Atakan Arslan, düzenlenen düÄŸün töreniyle dünyaevine girdi.Eyüp Belediyesi'nin nikah salonunda resmi imzayÄ± atan çiftin, dün akÅŸam AvcÄ±lar'da bir otelde düÄŸünü vardÄ±. Çifti yakÄ±n dostlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Avatar Atakan tiÅŸört ile nikah masasÄ±na oturmasÄ± çok konuÅŸulmuÅŸtu.

Ä°ÅŸte Survivor Atakan'Ä±n düÄŸün töreninden kare: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 60. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 60. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Ä°Ã§erde

Ä°Ã§erde'de Kudret SÃ¶nmez sert giriÅŸ yapÄ±yor 24. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Show TV'de ekrana gelen ve beÄŸeniyle izlenen Ä°Ã§erde dizisinin 24. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

recep ivedik 5

Recep Ä°vedik 5 filmi rekor kÄ±rmaya devam ediyor

ÃœÃ§ hafta Ã¶nce vizyona giren Recep Ä°vedik 5 filmini bugÃ¼ne kadar 5.417.848 kiÅŸi izledi