KÄ±rlangÄ±Ã§ FÄ±rtÄ±nasÄ± dizisinin konusu ne ve hangi oyuncular rol alÄ±yor

Bu akÅŸam ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan KÄ±rlangÄ±Ã§ FÄ±rtÄ±nasÄ± adlÄ± dizi Fox TV'den ekrana gelecek

Fox TV'nin yeni dizisi KÄ±rlangÄ±ç FÄ±rtÄ±nasÄ± bu akÅŸam ilk bölümü ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Dizide Fikret KuÅŸkan, Emel Çölgeçen, AyÅŸenil ÅžamlÄ±oÄŸlu, Ebru Aykaç, Ekin Mert Daymaz, Damla Aslanalp, Ä°nanç Konukçu, Gün AkÄ±ncÄ±, Ozan OsmanpaÅŸaoÄŸlu, Deniz BolÄ±ÅŸÄ±k, Perihan Ünlücan ve Tülin Yazkan rol alÄ±yor.

KIRLANGIÇ FIRTINASI KONUSU

Evlilik dÄ±ÅŸÄ± hamile kalan Ülfet, doÄŸum sÄ±rasÄ±nda oÄŸlunu aÄŸabeyi Kudret’e vermek zorunda kalÄ±r. Bu sÄ±rada Kudret’in eÅŸi Meryem de doÄŸum yapar. Kudret, Ülfet’in oÄŸlunu da kendi çocuÄŸunun yanÄ±na koyar ve çocuklarÄ±n ikiz doÄŸduÄŸunu söyler. Aradan yÄ±llar geçer. Bu çocuklar Åžahin ve Yusuf’tur. Ne Ülfet ne de Meryem gerçeklerden haberdar deÄŸil, Kudret de hangisinin kendi oÄŸlu olduÄŸunu bilmiyordur. YaÅŸananlarÄ± tüm gerçekleriyle bilen Fikret Ana, yÄ±llardÄ±r sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ± ne zamana dek içinde tutmayÄ± baÅŸarabilecektir?

KIRLANGIÇ FIRTINASI OYUNCULARI

Fikret KuÅŸkan (Kudret TuraboÄŸlu) 50 yaÅŸÄ±nda, gücü kuvveti yerinde heybetli. Ailenin mutlak hakimi, yöre sakinleri tarafÄ±ndan da korkuyla karÄ±ÅŸÄ±k bir saygÄ± görmekte. KaranlÄ±k taraflarÄ± var. Bu da karÅŸÄ±daki için hiç de tekin olmayan bir hava estiriyor.

Emel Çölgeçen (Ülfet TuraboÄŸlu) Gücünü kuvvetini Kudret abisinden almÄ±ÅŸ. Renkli gözlü, sert bir mizacÄ± var. Almanya macerasÄ± ondan çok ÅŸey götürse de kattÄ±klarÄ± gözle görünür düzeydi. EvladÄ± ve sevdiÄŸi adam elinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için intikam hÄ±rsÄ±yla yanÄ±p tutuÅŸmakta ama saldÄ±rmak yerine yavaÅŸ yavaÅŸ, çektire çektire yapmak istiyor yapacaklarÄ±nÄ±.AyÅŸenil ÅžamlÄ±oÄŸlu (Fikret TuraboÄŸlu) 75 yaÅŸÄ±nda. YaÅŸÄ±na raÄŸmen hala dimdik duran bir kadÄ±n. Otoriter olmasÄ±na raÄŸmen erkek egemenliÄŸini kabul ettiÄŸi için Kudret’e söz geçiremiyor. Aile içinde mutlak hakimiyeti var. SaygÄ± görüyor.

Ebru Aykaç (Meryem TuraboÄŸlu) Dört çocuk annesi (O öyle biliyor. AslÄ±nda üç), çocuklarÄ±na köle olan tam bir ana. Sevecen, baÄŸÄ±ÅŸlayÄ±cÄ±, Kudret ve çocuklar (özellikle Åžahin ) arasÄ±nda kalkan.

Ekin Mert Daymaz (Åžahin TuraboÄŸlu) 25 yaÅŸÄ±nda, uzun boylu, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, atletik bir tip, serseri, dik baÅŸlÄ±, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± seviyor. KardeÅŸi Yusuf ve anasÄ± Meryem tek dur noktasÄ±. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda kimseyi takmÄ±yor. Kudret’le yedi yirmi dört savaÅŸ halinde. Sportmen, çevik bir yapÄ±sÄ± var.

Damla Aslanalp (Maral YÄ±lmaz) 23 yaÅŸÄ±nda, orta boylu, canlÄ±, neÅŸeli, sivri dilli, dobra bir kÄ±z. Ä°ÅŸitme engelliler öÄŸretmeni. Yeni mezun henüz görevlendirilmedi. MeraklÄ±, maceracÄ± bir tip. Åžahin’in kopyasÄ± gibi. Yine bu yüzden Åžahin’le didiÅŸmekte.

Ä°nanç Konukçu (Hikmet TuraboÄŸlu) HastalÄ±klÄ±, kalbi zayÄ±f olduÄŸu için yorulmaya gelmiyor. Benzi soluk.

Gün AkÄ±ncÄ± (Yusuf TuraboÄŸlu) 25 yaÅŸÄ±nda, uzun boylu, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, sessiz sakin, uyumlu, Åžahin’e hayran, Åžahin’e oranla daha sakin ama Åžahin’in peÅŸinden de ayrÄ±lmÄ±yor.

Ozan OsmanpaÅŸaoÄŸlu (AkÄ±n Aksel) 30 yaÅŸÄ±nda, Turizm otelcilik mezunu. Kudret’in otelinde müdür olarak çalÄ±ÅŸmakta. Annesini beÅŸ yaÅŸÄ±ndayken bir trafik kazasÄ±nda kaybetmiÅŸ. BabasÄ± daha sonra Maral’Ä±n annesiyle evlenmiÅŸ. Ortaokuldan itibaren hep evden uzak olmuÅŸ. YatÄ±lÄ± okullarda okumuÅŸ. Sonra da üniversite, askerlik iÅŸ derken hiç köklü, ait olduÄŸu, ait hissettiÄŸi bir evi olmamÄ±ÅŸ.

Deniz BolÄ±ÅŸÄ±k (Zehra TuraboÄŸlu) 35 yaÅŸÄ±nda, yaÅŸÄ±nÄ± pek göstermiyor. Kendine bakÄ±yor. Genç ve güzel bir kadÄ±n. On beÅŸ yÄ±ldÄ±r Hikmet’le evli, çocuk yok. Kendisini Hikmet’in bakÄ±cÄ±sÄ± olarak görüyor. Hikmet’e hem acÄ±yor hem de öfkeleniyor. Libidosu yüksek, konuÅŸkan, meraklÄ± bir tip.

Perihan Ünlücan (Reyhan TuraboÄŸlu) 20’li yaÅŸlarda, buÄŸday tenli, ÅŸapÅŸal, AkÄ±n’a körkütük aÅŸÄ±k. EvleneceÄŸi için çok mutlu. Elinden telefon düÅŸmeyen, hayallerde yaÅŸayan, etrafÄ±nda olup bitenlere kör bir tip.

Tülin Yazkan (Ä°nci TuraboÄŸlu) 23 yaÅŸÄ±nda, doÄŸuÅŸtan saÄŸÄ±r olduÄŸu için konuÅŸamÄ±yor da… EÄŸitim almamÄ±ÅŸ. Meryem’le kurduklarÄ± ortak bir dil var. BakÄ±ÅŸlarla anlaÅŸÄ±yorlar. Ä°çine kapanÄ±k, baÅŸÄ± önde bir kÄ±z. Resim yapmayÄ± seviyor.