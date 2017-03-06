Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/03/2017 20:30

Recep Ä°vedik 5 filmi rekor kÄ±rmaya devam ediyor

recep ivedik 5

ÃœÃ§ hafta Ã¶nce vizyona giren Recep Ä°vedik 5 filmini bugÃ¼ne kadar 5.417.848 kiÅŸi izledi

Ünlü komedyen Åžahan Gökbakar'Ä±n filmi Recep Ä°vedik 5'i ilk dört günde 1 milyon 890 bin 412 kiÅŸi izlemiÅŸti. Åžahan Gökbakar'Ä±n son filmi üçüncü haftasÄ±nÄ± da rekorla kapattÄ±.Ünlü komedyen güzel haberi sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. 

Ä°ÅŸte Åžahan Gökbakar'Ä±n o mesajÄ±... "RECEP Ä°VEDÄ°K 5 Üçüncü hafta sonu REKORunu da kÄ±rdÄ±rdÄ±nÄ±z bize.. GURURLUYUZ! TeÅŸekkürler! Sevginize layÄ±k olmaya devam edeceÄŸiz... not:bizim için ne diliyorsanÄ±z bin katÄ± sizin olsun..

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