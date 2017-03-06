Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/03/2017 20:45

Ä°Ã§erde'de Kudret SÃ¶nmez sert giriÅŸ yapÄ±yor 24. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Ä°Ã§erde

Show TV'de ekrana gelen ve beÄŸeniyle izlenen Ä°Ã§erde dizisinin 24. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Show TV'nin sevilen dizisi Ä°çerde'nin yeni bölüm fragmanÄ±nda Sarp'Ä±n gayreti her ÅŸeyi yavaÅŸ yavaÅŸ ortaya çÄ±karmaktadÄ±r. Yusuf müdürün ekip içerisinde birilerinin muhbir olduÄŸunu öÄŸrenmesinin ardÄ±ndan deÅŸifre çalÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±z kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°çerde 24. bölüm fragmanÄ±nda Mert'in açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±, ortalÄ±ÄŸÄ± bir anda karÄ±ÅŸtÄ±racaktÄ±r. Nezarethaneden çevik bir hareketle kaçmayÄ± baÅŸaran Mert, Ä°çerde 24. bölüm fragmanÄ±nda planlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmeye çabalayacaktÄ±r

YENÄ° BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ä°çerde”nin 24. bölümünde; Handan, Sarp’Ä±n Tahsin’i vurduÄŸunu gözleriyle görür ve artÄ±k Celal’le iÅŸ yapacaklarÄ± kesinleÅŸmiÅŸ olur. Sarp ve Yusuf için bu iÅŸ çok önemlidir. Çünkü Handan ve Celal’in yapacaÄŸÄ± sevkiyatÄ±n yerini öÄŸrenip polis baskÄ±nÄ±yla her ikisini de tutuklayabileceklerini düÅŸünürler. Mert için çember daralÄ±yordur. Celal’in muhbiri olduÄŸu ortaya çÄ±kmak üzeredir. GeçmiÅŸten gelen büyük bir düÅŸman Celal’in planlarÄ±nÄ± alt üst edecektir.

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