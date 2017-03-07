Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/03/2017 07:25

Kriz bÃ¼yÃ¼yor Asena Atalay ÅŸikayet etti Caner hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±dÄ±

Asena Atalay ve Caner Erkin

Asena Atalay, kendisi hakkÄ±nda bazÄ± iddialarda bulunan eski eÅŸi Caner Erkin hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundu

Sabah Gazetesinin haberine göre, Asena Atalay ve eski eÅŸi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu Caner Erkin arasÄ±ndaki gerilim yeni bir boyuta taÅŸÄ±ndÄ±. Eski eÅŸinin icra takibi baÅŸlatmasÄ± üzerine sessizliÄŸini bozan Caner Erkin, sosyal medya hesabÄ± üzerinden Atalay hakkÄ±nda ÅŸoke edici iddialarda bulunmuÅŸtu.

Caner Erkin mesajÄ±nda, Asena Atalay'Ä±n evlilik birliÄŸi sÄ±rasÄ±nda 3. kiÅŸilerle birlikte olduÄŸu halde oÄŸlunun zarar görmemesi için hukuki haklarÄ±nÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ünlü futbolcu mesajÄ±nda, "Üzülerek ifade ediyorum ki oÄŸlum ÇÄ±nar, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yoksun, kendi menfaat ve çÄ±karlarÄ±nÄ± ön planda tutan ve bunun için sÄ±nÄ±r tanÄ±mayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" ifadesini kullandÄ±.

SAVCILIÄžA BAÅžVURDU: Ä°FTÄ°RA...

Bu mesaj sonrasÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvuran Asena Atalay, Caner Erkin'in, kendisini kamuoyunda iffetsiz bir kadÄ±n ve anne gibi göstermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "Caner beni itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor ve kiÅŸiliÄŸimi zedeliyor. MesajÄ± iftira ve hakaret dolu sözlerden ibarettir. YaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla kiÅŸiliÄŸimi zedeleyen Caner Erkin'in cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

SavcÄ±lÄ±k, Asena Atalay'Ä±n ÅŸikâyetinin ardÄ±ndan ünlü futbolcu hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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