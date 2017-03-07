Eski Ã‡evre BakanÄ±nÄ±n oÄŸlu bakkalda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor pazarda tezgahtarlÄ±k yapÄ±yor

DoÄŸru Yol Partisi iktidarÄ±nda Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± yapan Hamdi ÃœÃ§pÄ±narlar'Ä±n oÄŸlu Mehmet ÃœÃ§pÄ±narlar, hem bakkalda hem de pazarda Ã§alÄ±ÅŸarak ekmek parasÄ± iÃ§in ter dÃ¶kÃ¼yor. AylÄ±k kazancÄ±nÄ±n 2 bin TL olduÄŸunu sÃ¶yleyen ÃœÃ§pÄ±narlar, esnaflÄ±k yapmaktan memnun olduÄŸunu belirtiyor.

TBMM KÄ°T Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Çanakkale MilletvekilliÄŸi görevlerinde de bulunan Hamdi ÜçpÄ±narlar'Ä±n 31 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Mehmet ÜçpÄ±narlar, 2012'de Bulgaristan'da bulunan Paisi Hilendarski Üniversitesi UluslararasÄ± Ekonomi ve Halkla Ä°liÅŸkiler bölümünden mezun oldu. Ä°lk iÅŸ deneyimini ise yazarkasa fiÅŸlerine reklam alan bir ajansÄ±n satÄ±ÅŸ bölümünde çalÄ±ÅŸarak edindi. KÄ±sa bir süre de Demokrat Parti'de Gençlik KollarÄ± Genel BaÅŸkanvekilliÄŸi de yaptÄ±. ÜçpÄ±narlar, yaklaÅŸÄ±k üç yÄ±l önce de sosyete pazarlarÄ±nda tezgâhtarlÄ±k yaparak gündeme gelmiÅŸti.

Ä°Åž BAÅžVURULARI OLUMSUZ SONUÇLANDI

Yeteri kadar sermayesi olmadÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸlerin durgunluÄŸundan dolayÄ± pazarÄ± bÄ±rakmak zorunda kalan ÜçpÄ±narlar, TÜBÄ°TAK, TRT World gibi bir çok kamu kuruluÅŸuna iÅŸ baÅŸvurusunda bulundu. BaÅŸvurulardan olumlu sonuç alamayan ÜçpÄ±narlar, bir site içerisinde 45 metrekarelik bir bakkalÄ± ilkokul arkadaÅŸÄ± ile birlikte devraldÄ±.

"Ä°HTÄ°YACI OLANLAR GÄ°RSÄ°N"

ÜçpÄ±narlar, Hürriyet'e, babasÄ± Hamdi ÜçpÄ±narlar'Ä±n kendisine kamu kurumlarÄ±nda iÅŸ imkanÄ± saÄŸlayamamasÄ± ile ilgili olarak, "Mum dibine Ä±ÅŸÄ±k vermezmiÅŸ. Babam benim için hiç iÅŸ konusunda, konuÅŸma durumunda bulunmadÄ±. 'Hep ihtiyacÄ± olanlar girsin, size bakarÄ±z oÄŸlum. Sizin ne ihtiyacÄ±nÄ±z var' derdi. Ben de kendi yaÄŸÄ±mda kavruldum. Uzun süre iÅŸ aradÄ±m, bulamadÄ±m. Kötü komÅŸu ev sahibi yaptÄ±rÄ±rmÄ±ÅŸ, kötü piyasa da bizi küçük bakkalÄ±mÄ±zla mini patron yaptÄ±rdÄ±" dedi.

BABA HEM KASADA HEM TEDARÄ°KÇÄ°

BabasÄ±nÄ±n da bakkalda kendisine çok yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu ve raflarÄ±n düzenini birlikte yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten ÜçpÄ±narlar, "BeÅŸ-altÄ± gün kasada durmak ÅŸartÄ±yla bekledi. Çanakkaleye gittiÄŸinde 'peynir al' diyoruz ve getiriyor, tedarikçimiz de oldu. Annem ise hep dua ediyor, bir de saÄŸolsun, evin alÄ±ÅŸveriÅŸini istiyor. Gece bakkalÄ± kapatÄ±rken ben de temin ediyorum" diyor.

BEÅžTE KALKIP GAZETE DAÄžITIYOR

"Dükkan ÅŸuanda kendini çeviriyor, borçlarÄ± ödemeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" diyen ÜçpÄ±narlar, telefon ile sipariÅŸ alÄ±yor ve kendisi evlere teslim ediyor. AldÄ±ÄŸÄ± bahÅŸiÅŸleri ise kimsesiz çocuklara ve çevresindeki ihtiyacÄ± olanlara veriyor. ÜçpÄ±narlar, yaklaÅŸÄ±k üç aydÄ±r devam eden bakkal serüveninde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Hürriyet'e ÅŸöyle anlattÄ±: "Bakan oÄŸlu olduÄŸumu hiçkimseye söylemedim. Bilmiyorlar. YaptÄ±ÄŸÄ±m iÅŸten hiç bir rahatsÄ±zlÄ±k duymadÄ±m, severek de yapÄ±yorum. Ä°nsanlarla sohbet etmek de hoÅŸuma gidiyor. Ä°lk zamanlar sitenin görevlilerine malzeme verdiÄŸimizden dolayÄ±, saat beÅŸte kalkÄ±yordum. Gazete bayisinden gazeteleri alÄ±yordum ve sütleri ekmekleri sabah 6 gibi site görevlilerine teslim ediyordum. Daha sonra kendim ekmek ve sütleri kapÄ±ya asmaya baÅŸladÄ±m.

"KAPIYI YÜZÜME KAPATTI"

SipariÅŸin birinde geç kaldÄ±m. 'YarÄ±m saat geç kaldÄ±nÄ±z, niye böyle' deyip malzemeyi aldÄ±, parasÄ±nÄ± ödedi, 'Neyse yenisiniz, alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z' deyip çat diye kapÄ±yÄ± yüzüme kapattÄ±. Bir müÅŸteri de sigara istedi, aldÄ± elimden bunu da yaz deyip yüzüme kapÄ±yÄ± kapattÄ±. Moralim bozuluyor; ama çok uzun sürmüyor. Kendimi toplarlÄ±yorum; çünkü bu iÅŸi yapÄ±yorum, bunlara alÄ±ÅŸÄ±k olmam lazÄ±m. Damacana su daÄŸÄ±tmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. DamacanÄ±n tutacaÄŸÄ± yok ve merdivende yuvarlanmÄ±ÅŸtÄ±m.

"BAHÅžiÅž YERÄ°NE POÄžAÇA VERDÄ°"

Eskiden ilk zamanlarda bahÅŸiÅŸ veriyorlardÄ±, elim ayaÄŸÄ±m düzgün görünce vermemeye baÅŸladÄ±lar. Hatta bir müÅŸterim, 'Elin ayaÄŸÄ±n çok düzgün, sen sahibi misin?' diye sordu. Ben de 'evet' deyince, 'BahÅŸiÅŸ vermeye çekiniyordum, poaça yapmÄ±ÅŸtÄ±m' deyip poÄŸaça verdi. BahÅŸiÅŸlerimi kimsesiz çocuklara ve çevremde ihtiyacÄ± olanlara verdim."