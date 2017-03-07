Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/03/2017 10:35

ÃœnlÃ¼ oyuncu Zuhal Olcay'Ä±n en acÄ± gÃ¼nÃ¼


BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Zuhal Topal annesi SÃ¼heyla Takmaz'Ä± kaybetti. Oyuncunun bu acÄ± gÃ¼nÃ¼nde dostlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Güzel oyuncu Zuhal Olcay'Ä±n annesi Süheyla Takmaz, 79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olcay en acÄ± günlerinden birini yaÅŸadÄ±.Dün SahrayÄ±cedid Camisi'ndeki cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Olcay, "Annem herkesin pamuk teyzesiydi. DünyanÄ±n en iyi insanÄ±ydÄ±. Üç ay önce beyinde pÄ±htÄ± atmasÄ± oldu, tedavi görüyordu. 79 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ama gayet dinçti." dedi Olcay, sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Sekiz ay önce babamÄ± kaybetmiÅŸtim, ÅŸimdi de annem. Arka arkaya gittiler, Allah geride kalanlara ömür versin." dedi. Bu acÄ± gününde ünlü oyuncuyu sevgilisi Mazlum Çimen, oyuncu dostlarÄ± Deniz ÇakÄ±r ve Oktay Kaynarca da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Süheyla Takmaz, öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± Beykoz ÇayÄ±rbaÅŸÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ Merve BoluÄŸur Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu

BoÅŸanma kararÄ± henÃ¼z almayan Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ Merve BoluÄŸur Ã§ifti evlerini ayÄ±rdÄ±.


Eski Ã‡evre BakanÄ±nÄ±n oÄŸlu bakkalda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor pazarda tezgahtarlÄ±k yapÄ±yor

DoÄŸru Yol Partisi iktidarÄ±nda Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ± yapan Hamdi ÃœÃ§pÄ±narlar'Ä±n oÄŸlu Mehmet ÃœÃ§pÄ±narlar, hem bakkalda hem de pazarda Ã§alÄ±ÅŸarak ekmek parasÄ± iÃ§in ter dÃ¶kÃ¼yor. AylÄ±k kazancÄ±nÄ±n 2 bin TL olduÄŸunu sÃ¶yleyen ÃœÃ§pÄ±narlar, esnaflÄ±k yapmaktan memnun olduÄŸunu belirtiyor.


Survivor FatmagÃ¼l gÃ¼zelliÄŸiyle sosyal medyayÄ± sallÄ±yor

Victoria Secret meleÄŸi Adriana Lima'ya benzerliÄŸi ile gÃ¼ndeme gelen Survivor FatmagÃ¼l, ÅŸimdiki haliyle herkesi mest ediyor.