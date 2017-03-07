ÃœnlÃ¼ oyuncu Zuhal Olcay'Ä±n en acÄ± gÃ¼nÃ¼

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Zuhal Topal annesi SÃ¼heyla Takmaz'Ä± kaybetti. Oyuncunun bu acÄ± gÃ¼nÃ¼nde dostlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Güzel oyuncu Zuhal Olcay'Ä±n annesi Süheyla Takmaz, 79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olcay en acÄ± günlerinden birini yaÅŸadÄ±.Dün SahrayÄ±cedid Camisi'ndeki cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Olcay, "Annem herkesin pamuk teyzesiydi. DünyanÄ±n en iyi insanÄ±ydÄ±. Üç ay önce beyinde pÄ±htÄ± atmasÄ± oldu, tedavi görüyordu. 79 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ama gayet dinçti." dedi Olcay, sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Sekiz ay önce babamÄ± kaybetmiÅŸtim, ÅŸimdi de annem. Arka arkaya gittiler, Allah geride kalanlara ömür versin." dedi. Bu acÄ± gününde ünlü oyuncuyu sevgilisi Mazlum Çimen, oyuncu dostlarÄ± Deniz ÇakÄ±r ve Oktay Kaynarca da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Süheyla Takmaz, öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± Beykoz ÇayÄ±rbaÅŸÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.