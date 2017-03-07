Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/03/2017 10:47

Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ Merve BoluÄŸur Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu


BoÅŸanma kararÄ± henÃ¼z almayan Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ Merve BoluÄŸur Ã§ifti evlerini ayÄ±rdÄ±.

Magazin dünyasÄ±nÄ±n örnek çiftleri arasÄ±nda gösterilen Murat DalkÄ±lÄ±ç ve Merve BoluÄŸur çiftinden üzücü haber geldi.Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± söylenen ve zaman zaman yaptÄ±klarÄ± kavgalarla magazin kulislerinde de konuÅŸulan çiftten Murat DalkÄ±lÄ±ç'Ä±n evi terk ettiÄŸi söyleniyor. Duymayan KalmasÄ±n programÄ±nda masaya yatÄ±rÄ±lan ayrÄ±lÄ±k haberinin ardÄ±nda kÄ±skançlÄ±ÄŸÄ±n yattÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. Çiftten Murat DalkÄ±lÄ±ç'Ä±n ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±ktan sonra çevresindeki arkadaÅŸlarÄ±na "Evlilik bana göre deÄŸil" ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸu da iddia edildi. Murat DalkÄ±lÄ±ç ve Merve BoluÄŸur çifti her ne kadar evlerini ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da ÅŸimdilik boÅŸanma kararÄ± vermiÅŸ deÄŸil.

 

 

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