BurÃ§in TerzioÄŸlu itiraf etti seri katil olurdum

Poyraz Karayel dizisinin final yapmasÄ±yla oyuncu BurÃ§in TerzioÄŸlu hayvanlara ve Ã§ocuklara zarar verenler iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Poyraz Karayel dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken baÅŸrol oyuncusu Burçin TerzioÄŸlu dizinin final yapmasÄ± sonrasÄ± hayatÄ±na dair samimi açÄ±klamalarda bulundu.Bavul Dergi’ye röportaj veren ünlü oyuncu; “Çocuklara ve hayvanlara zarar verenler için deÄŸiÅŸik planlarÄ±m var. Yok yok, çok fazlalar, seri katil olurdum” dedi.

“SERÄ° KATÄ°L OLURDUM”

“Bir suç iÅŸleyecek olsaydÄ±nÄ±z ne olurdu?” sorusuna, “Katil olurdum. Çocuklara ve hayvanlara zarar verenler için deÄŸiÅŸik planlarÄ±m var. Yok yok, çok fazlalar seri katil olurdum” diyen TerzioÄŸlu, okulun haylaz kÄ±zlarÄ±ndanmÄ±ÅŸ… Okuldayken izin kâÄŸÄ±dÄ± imzalayÄ±p sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden TerzioÄŸlu, tahammül sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlandÄ±ÄŸÄ±nda zor sakinleÅŸtiÄŸini ÅŸu sözlerle dile getirdi: “Arada bir ÅŸeyler kÄ±rÄ±yorum. Bir de ben söylenince komik oluyormuÅŸum öyle diyorlar. Onlar gülünce daha da sinirleniyorum.”