Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/03/2017 15:17

Acun IlÄ±calÄ± Sabriye'yi sÃ¼rekli eleÅŸtiren Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±na fena patladÄ±

survivor

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan isimlerinden biri olan Sabriye'ye Acun IlÄ±calÄ±'dan destek geldi

YarÄ±ÅŸmalara beklenen performansÄ± gösteremeyen ve sürekli eleme potasÄ±na giren Sabriye, dün akÅŸamki ödül oyununda da saç baÅŸ yoldurttu.Parkurda topu unutup yarÄ±ÅŸa devam eden Sabriye, Ünlüler ekibinin çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±na raÄŸmen bir süre topu almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edemedi.Bir süre sonra yaptÄ±ÄŸÄ± hatayÄ± fark eden Sabriye, yarÄ±ÅŸÄ± kaybetti. Ancak Ünlüler takÄ±mÄ± ödül oyununu kazandÄ±.

ACUN ILICALI SABRÄ°YE'YE HAK VERDÄ°

YarÄ±ÅŸ sonunda her iki takÄ±mla konuÅŸan Acun IlÄ±calÄ±, bu defa Sabriye'ye hak verdi.Sabriye'yi uyarmaya çalÄ±ÅŸan Ünlüler'e, Acun IlÄ±calÄ±'dan eleÅŸtiri geldi.Acun IlÄ±calÄ±, "Hepiniz aynÄ± anda baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için Sabriye'nin sizi duyabilme ÅŸansÄ± yoktu. Ben bile sizi duyamadÄ±m" diye konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

BurÃ§in TerzioÄŸlu

BurÃ§in TerzioÄŸlu itiraf etti seri katil olurdum

Poyraz Karayel dizisinin final yapmasÄ±yla oyuncu BurÃ§in TerzioÄŸlu hayvanlara ve Ã§ocuklara zarar verenler iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±


YeÅŸilÃ§am'Ä±n sarÄ±ÅŸÄ±n gÃ¼zelinin ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

YeÅŸilÃ§am'Ä±n sevilen isimlerinden Serpil Nur'un son halini gÃ¶renler zamanÄ±n ne kadar acÄ±masÄ±z olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.


Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ Merve BoluÄŸur Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu

BoÅŸanma kararÄ± henÃ¼z almayan Murat DalkÄ±lÄ±Ã§ Merve BoluÄŸur Ã§ifti evlerini ayÄ±rdÄ±.