Acun IlÄ±calÄ± Sabriye'yi sÃ¼rekli eleÅŸtiren Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±na fena patladÄ±

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan isimlerinden biri olan Sabriye'ye Acun IlÄ±calÄ±'dan destek geldi

YarÄ±ÅŸmalara beklenen performansÄ± gösteremeyen ve sürekli eleme potasÄ±na giren Sabriye, dün akÅŸamki ödül oyununda da saç baÅŸ yoldurttu.Parkurda topu unutup yarÄ±ÅŸa devam eden Sabriye, Ünlüler ekibinin çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±na raÄŸmen bir süre topu almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edemedi.Bir süre sonra yaptÄ±ÄŸÄ± hatayÄ± fark eden Sabriye, yarÄ±ÅŸÄ± kaybetti. Ancak Ünlüler takÄ±mÄ± ödül oyununu kazandÄ±.

ACUN ILICALI SABRÄ°YE'YE HAK VERDÄ°

YarÄ±ÅŸ sonunda her iki takÄ±mla konuÅŸan Acun IlÄ±calÄ±, bu defa Sabriye'ye hak verdi.Sabriye'yi uyarmaya çalÄ±ÅŸan Ünlüler'e, Acun IlÄ±calÄ±'dan eleÅŸtiri geldi.Acun IlÄ±calÄ±, "Hepiniz aynÄ± anda baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için Sabriye'nin sizi duyabilme ÅŸansÄ± yoktu. Ben bile sizi duyamadÄ±m" diye konuÅŸtu.