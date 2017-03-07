Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/03/2017 15:18

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutamayÄ±nca bahaneler Ã¼retti


ÅžarkÄ±cÄ± ve sunucu AliÅŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a verdiÄŸi evlilik sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutamayÄ±nca gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulunarak, bahaneler Ã¼retti.

AliÅŸan, 29 Ekim'de CumhurbaÅŸkanÄ±'na "6 ay içinde evleneceÄŸim" sözü hakkÄ±nda yöneltilen soruyu yanÄ±tladÄ±. Sözünü tutmasÄ±na 1 ay kala çeÅŸitli bahanelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z sorarsa, raporluyum diyeceÄŸim" dedi. AliÅŸan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir davette CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a 6 ay içinde evlenme sözü verdiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, gülerek "O artÄ±k biraz kÄ±smet bakalÄ±m bekliyoruz. Talip bekliyorum, herkes çalÄ±ÅŸÄ±yor bütün arkadaÅŸlar, annem, babam, ÇaÄŸla ÅžÄ±kel herkes çalÄ±ÅŸÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z son durumu sorarsa 'raporluyum' diyeceÄŸim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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