Tatilde fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ± eve geldiÄŸinde neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

Chelsea'de oynayan John Terry, maÃ§ Ã¶ncesi verilen izni deÄŸerlendirerek, ailesiyle tatile Ã§Ä±ktÄ±. Eve gittiÄŸinde on binlerce Pound'luk eÅŸyanÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ünlülerin sosyal medya sevdasÄ±nÄ±n faturasÄ± bazen aÄŸÄ±r oluyor. Bunun son örneÄŸini John Terry ve ailesi yaÅŸandÄ±. Chelsea'nin 36 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±, West Ham maçÄ±ndan önce verilen izni deÄŸerlendirerek ailesiyle birlikte kayaÄŸa gitti. Terry'nin daÄŸdan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ± gören hÄ±rsÄ±zlar ailenin ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu anladÄ± John Terry'nin Surrey'deki 5 milyon Pound'luk evine giren hÄ±rsÄ±zlar, yükte hafif, parada aÄŸÄ±r eÅŸyalarÄ± çaldÄ±. The Sun gazetesi evden on binlerce Pound'luk eÅŸyanÄ±n çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.