ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± George Michael'in Ã¶lÃ¼m nedeni aÃ§Ä±klandÄ±

53 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± George Michael'in otopsi sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

GeçtiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ünlü Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± George Michael'in otopsi raporu ortaya çÄ±ktÄ±. Ünlü sanatçÄ± kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ölmüÅŸ. Adli tÄ±p uzmanÄ± Darren Salter, doÄŸal sebeplerden yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Michael'Ä±n ölümüne iliÅŸkin baÅŸka tahkikat yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Michael'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan menajeri tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 53 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölüm nedeni kalp yetmezliÄŸi olarak duyurulmuÅŸtu. Ancak ilk otopsi raporlarÄ±, kesin nedeni belirlemeye yetmemiÅŸti.