Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/03/2017 20:21

Survivor Atakan'dan eÅŸine ilginÃ§ hediye


Survivor Atakan eÅŸi Serap Korkmaz'a tek taÅŸ yÃ¼zÃ¼kleri muÅŸta ÅŸeklinde birleÅŸtirerek hediye etti. Atakan'Ä±n bu hediyesi sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Survivor'da gösterdiÄŸi performans ve bunun sonunda gelen zaferle, bir anda tüm Türkiye'nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir isim haline gelen Avatar Atakan, niÅŸanlÄ±sÄ± Serap Korkmaz'la AvcÄ±lar'da bir düÄŸün salonunda evlendi. NikahÄ±nÄ± iki hafta önce kÄ±yan Avatar Atakan'Ä±n yüz görümlüÄŸü olarak taktÄ±ÄŸÄ± hediyeyle herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na çevirdi. DövüÅŸ sporuna gönül veren Atakan eÅŸine yüz görümlüÄŸü olarak muÅŸtaya benzer bir yüzük taktÄ±. Tek taÅŸ yüzükleri muÅŸta ÅŸeklinde birleÅŸtiren ve bunu eÅŸine veren Atakan'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video büyük ilgi gördü.

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