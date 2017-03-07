Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/03/2017 20:51

AvÅŸar kÄ±zÄ± rakiplerine meydan okudu


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± HÃ¼lya AvÅŸar, teniste hala iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi ve tenis turnuvasÄ±nÄ±n afiÅŸini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak rakiplerine "Ben hazÄ±rÄ±m" dedi.

Tenise olan ilgisiyle bilinen Hülya AvÅŸar, kendi adÄ±yla anÄ±lan tenis turnuvasÄ±nÄ±n afiÅŸini Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ä°lerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen formundan hiçbir ÅŸey kaybetmeyen güzel yÄ±ldÄ±z, 16 - 26 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan turnuva için hazÄ±r olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verip, rakiplerine meydan okudu. AvÅŸar KÄ±zÄ±" adeta yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa meydan okurcasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma "Ben maçÄ±ma hazÄ±rÄ±m!" notunu ekleyip rakiplerini sahaya davet etti.

Ä°ÅŸte AvÅŸar KÄ±zÄ±'nÄ±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:

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