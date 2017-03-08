Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/03/2017 10:25

Acun'un meÅŸhur ettiÄŸi AyÅŸenur BalcÄ± piÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¶yle anlattÄ±


TV 8'in gÃ¼ndem yaratan programÄ± 'Ä°ÅŸte Benim Stilim' de yarÄ±ÅŸan AyÅŸenur BalcÄ±, yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetik ameliyatlarÄ±ndan, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ±na kadar pek Ã§ok konuda yaptÄ±klarÄ±ndan piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±.

Bir dönemin tartÄ±ÅŸÄ±lan ismi AyÅŸenur BalcÄ± piÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ± sosyal medyada dile getirdi. "GeçmiÅŸte yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum bazÄ± hatalarÄ±m oldu. Evet hayatÄ±mdaki birçok ÅŸey için piÅŸmanÄ±m kÄ±sacasÄ± söylemek istediÄŸim beni 'iyilik ve doÄŸrulukla' bu yolda yalnÄ±z bÄ±rakmayan ve her zaman gücünü gölgesini hayatÄ±mda hissetmek istediÄŸim... hayatÄ±mdaki geçmiÅŸ gelecek ÅŸimdiki zamanda olmasÄ±nÄ± dilediÄŸim tek insan senden "Allah razÄ± olsun Allah seni baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin" herkesin hayatÄ±nda bazÄ± yeni sayfalar, dönüm noktalarÄ± vardÄ±r benimki de sensin ey güzel kalpli yürekli insan seni çok seviyorum Umur YiÄŸit VanlÄ±. Ä°yilik mutluluk ve doÄŸrulukla kalÄ±n..."

Ä°ÅŸte AyÅŸenur BalcÄ±'nÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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