Ä°yi bir koleksiyoner olduÄŸunu sÃ¶yleyen MÃ¼jde Ar taksitle bile tablo almÄ±ÅŸ

Sevilen oyuncu MÃ¼jde Ar'Ä±n sanata dÃ¼ÅŸkÃ¼n olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ar, tablolar iÃ§in arabasÄ±nÄ± satabileceÄŸini zamanÄ±nda parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nda bile taksitle tablo aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

YeÅŸilçam'Ä±n usta isimlerinden Müjde Ar, önceki gün NiÅŸantaÅŸÄ±'ndaki bir sanat galerisinde görüntülendi. Eserleri yakÄ±ndan inceleyen oyuncu, iyi bir koleksiyoner olduÄŸunu söyledi. Ar, "Evde 40 tane tablom var. ArtÄ±k duvarlara sÄ±ÄŸmÄ±yor, koridor ve kapÄ± giriÅŸlerine koyuyorum. YatÄ±rÄ±m amaçlÄ± deÄŸil, zamanÄ±nda param yokken taksitle aldÄ±klarÄ±m da var. Tabloya doyamam, aracÄ±mÄ± satar alÄ±rÄ±m. Hepsi benim olsun istiyorum" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.