Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/03/2017 14:27

Beyaz'Ä±n Aleyna Tilki'nin eteÄŸine mÃ¼dahalesi bomba etkisi yarattÄ±

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Beyaz Show'a konuk olan Aleyna Tilki az daha frikik veriyordu. Durumu Ã¶nceden fark eden sunucu BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk olaya mÃ¼dahale etti

Söylemesem Olmaz adlÄ± magazin programÄ±nda BeyazÄ±t Öztürk'ün genç popçu Aleyna Tilki'ye yaptÄ±ÄŸÄ± hareket çok konuÅŸuldu.

BEYAZ, ELÄ°YLE ÖNLEDÄ°

ProgramÄ±n bitiÅŸinde hayranlarÄ± ile fotoÄŸraf çektiren Aleyna Tilki, bu esnada giydiÄŸi mini etekli kÄ±yafetle rahat tavÄ±rlar sergiliyordu. Bu esnada durumu fark eden BeyazÄ±t Öztürk, Aleyna Tilkin'nin yanÄ±na geçerek eliyle frikik vermesini engelledi.

 

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