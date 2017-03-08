SÃ¼rprizlerle dolu doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Murat Boz AslÄ± Enver ve Hadise aynÄ± karede

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz, sevgilisi AslÄ± Enver, ailesi ve yakÄ±n dostlarÄ±yla 37. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼n kutladÄ±

Murat Boz, yeni yaÅŸÄ±nÄ± sevgilsi AslÄ± Enver, ailesi ve yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir parti ile kutladÄ±.Gece boyunca karaoke yapan ekip, keyifli anlar yaÅŸadÄ±.HaklarÄ±nda ayrÄ±lÄ±k dedikodularÄ± çÄ±kan AslÄ± Enver ve Murat Boz sÄ±k sÄ±k birbirlerine sarÄ±larak aÅŸk tazeledi.Murat Boz'un pasta kestiÄŸi sÄ±rada, O Ses Türkiye'deki jüri arkadaÅŸÄ± Hadise ve sevgilisi AslÄ± Enver aynÄ± karede objektife poz verdi.