GÃ¼lben Ergen KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nde dostu Deniz Seki'yi yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±

BakÄ±rkÃ¶y KadÄ±n Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Seki'yi yakÄ±n dostu GÃ¼lben Ergen KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ iÃ§in ziyaret etti

Gülben Ergen, 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü kapsamÄ±nda 'uyuÅŸturucu madde bulundurma ve baÅŸkalarÄ±na temin etme' suçlarÄ±ndan hükümlü Deniz Seki'yi BakÄ±rköy KadÄ±n Cezaevi'nde ziyaret etti.

"Ä°LK KEZ SARILABÄ°LECEÄžÄ°M"

13.00 sÄ±ralarÄ±nda cezaevine gelen Ergen, basÄ±n mensuplarÄ±na ziyarete iliÅŸkin bir açÄ±klama yaptÄ±.Çok heyecanlÄ± olduÄŸunu belirten Gülben Ergen, "Deniz Seki'yi hep ziyaret ediyordum ancak hep camÄ±n arkasÄ±ndan görüyordum. Bu kez ilk defa içeri girip sarÄ±labileceÄŸim. Hep camÄ±n arkasÄ±ndan telefonla konuÅŸuyorduk. Ama ÅŸimdi çok mutlu olacak" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HEM SOHBET ETTÄ°K HEM ÅžARKI SÖYLEDÄ°K"

Ziyareti yaklaÅŸÄ±k 2 saat süren Ergen, çÄ±kÄ±ÅŸta yine kendisini bekleyen basÄ±n mensuplarÄ±na kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, "Hepinize çok selamlarÄ± var. GörüÅŸmemiz çok sÄ±cak geçti. Ona da bir ÅŸarkÄ± söylettik. Çok güzel bir gün oldu. HayatÄ±mda hiç böyle bir ÅŸey yaÅŸamadÄ±m. Çok kalabalÄ±klardÄ±. Hem sohbet ettik hem ÅŸarkÄ± söyledik. Haziran bir an önce gelsin" ifadelerini kullandÄ±.