Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/03/2017 21:07

ÃœnlÃ¼ oyuncu dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ± olmaya hazÄ±rlanÄ±yor teklifi kabul ederse 10 milyon TL kazanacak


ÃœnlÃ¼ oyuncu Erkan Petekkaya, FOX TV ile Los Angeles'te sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda yapÄ±m ÅŸirketiyle anlaÅŸÄ±rsa yÄ±lda 10 milyon TL alacak.

Los Angeles'ta 4 gündür devam eden görüÅŸmeler sonunda Erkan Petekkaya'yÄ± "dünyaya açÄ±lacak oyuncu" olarak gören uluslararasÄ± FOX TV, dünya çapÄ±nda bir yapÄ±m firmasÄ± olan Red Arrow'a baÄŸlÄ± ve Amerika'da harikalar yaratan yapÄ±m ÅŸirketi "Karga Seven Pictures" ortak bir konsorsiyumla dün sözleÅŸmeleri toplu halde imzaladÄ±lar. Petekkaya'nÄ±n bu anlaÅŸma ile birlikte artÄ±k Hollywood ünlüleri gibi önemli maddi ve manevi imkanlara kavuÅŸacaÄŸÄ±, yÄ±lda ise 10 Milyon TL alacaÄŸÄ± belirtiliyor. Türkiye'de ilk kez bir sanatçÄ±ya böylesine uluslararasÄ± bir anlaÅŸma imkanÄ± ortaya çÄ±karken, bu geliÅŸmeyle birlikte diÄŸer Türk dizi oyuncularÄ±na da çok önemli kapÄ±larÄ±n açÄ±labileceÄŸi vurgulanÄ±yor. Karga Seven Picture'Ä±n Türkiye CEO'su Özer Sata, "Ülkemizde prodüksiyon konusunda hakkedilen ne varsa onu gerçekleÅŸtirmek için yola çÄ±ktÄ±k" dedi. Robert De Niro, J.J.Abrams, Goeorge Clooney, Tom Cruise, Brad Pitt ve ünlü siyasetçi ve de ünlü sporcu starlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dünyanÄ±n en büyük menajerlik firmasÄ± "CAA" ile de Petekkaya tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p yürünecek yol haritasÄ± belirlendi. Nisan ayÄ± sonundan itibaren öncelikli olarak dil eÄŸitimi ve Hollywood kültürünü benimsemesi için ünlü Türk oyuncunun 2 ay Los Angeles'ta yaÅŸayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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