2 sene sonra ilk kez Acun Sibel Can'a Ã¶zel uÃ§ak tahsis etti

İki sene aradan sonra İzmirli hayranlarıyla buluşacak olan Sibel Can'a Acun Ilıcalı büyük bir jest yaparak özel uçağını tahsis etti.

Ünlü sanatçı Sibel Can iki yıl aradan sonra İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu özel gününde Sibel Can'a jest yapmak isteyen Acun Ilıcalı, İzmir'e gitmesi için ünlü sanatçıya özel uçağını tahsis etti. 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyeliğini üstlenerek Acun ile olan dostluğunu pekiştiren Sibel Can, 25 Mart'ta İzmir'e Acun'un özel uçağıyla gelecek. Kaya İzmir & Termal Convention'da sahne alacak Can'ı, 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürileri Hadise, Athena Gökhan ve Hakan yalnız bırakmayacak. Yaklaşık üç saat sahne de kalacak olan Sibel Can, hazırladığı repertuvarı ile hem dostlarını hem de hayranlarına müzik ziyafeti sunacak