2 sene sonra ilk kez Acun Sibel Can'a Ã¶zel uÃ§ak tahsis etti

Ä°ki sene aradan sonra Ä°zmirli hayranlarÄ±yla buluÅŸacak olan Sibel Can'a Acun IlÄ±calÄ± bÃ¼yÃ¼k bir jest yaparak Ã¶zel uÃ§aÄŸÄ±nÄ± tahsis etti.

Ünlü sanatçÄ± Sibel Can iki yÄ±l aradan sonra Ä°zmirli hayranlarÄ±yla buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Bu özel gününde Sibel Can'a jest yapmak isteyen Acun IlÄ±calÄ±, Ä°zmir'e gitmesi için ünlü sanatçÄ±ya özel uçaÄŸÄ±nÄ± tahsis etti. 'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jüri üyeliÄŸini üstlenerek Acun ile olan dostluÄŸunu pekiÅŸtiren Sibel Can, 25 Mart'ta Ä°zmir'e Acun'un özel uçaÄŸÄ±yla gelecek. Kaya Ä°zmir & Termal Convention'da sahne alacak Can'Ä±, 'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jürileri Hadise, Athena Gökhan ve Hakan yalnÄ±z bÄ±rakmayacak. YaklaÅŸÄ±k üç saat sahne de kalacak olan Sibel Can, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± repertuvarÄ± ile hem dostlarÄ±nÄ± hem de hayranlarÄ±na müzik ziyafeti sunacak