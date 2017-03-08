Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/03/2017 21:18

EÅŸcinsel iliÅŸkileriyle gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor yÄ±ldÄ±zÄ±n yeni imajÄ± tÃ¼m gÃ¶zleri Ã¼zerine Ã§ekti


Bir filmin galasÄ±na katÄ±lan Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Kristen Stewart saÃ§larÄ±nÄ± kÄ±saltarak ve sarÄ±ya boyayarak hayranlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Kristen Stewart "Personal Shopper" filminin galasÄ±nda görüntülendi. Los Angeles'taki galaya katÄ±lan ünlü yÄ±ldÄ±z yeni imajÄ±yla herkesi ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa uÄŸrattÄ±. Daha önce eÅŸcinsel olduÄŸunu açÄ±klayan yÄ±ldÄ±z kÄ±sacÄ±k kestirdiÄŸi saçlarÄ±yla görüntülendi. 26 yaÅŸÄ±ndaki Stewart'Ä±n saçlarÄ±nÄ± tamamen sarÄ±ya boyattÄ±ÄŸÄ± da gözlerden kaçmadÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eÅŸcinsel iliÅŸkileriyle de bilinen oyuncu Kristen Stewart, özel hayatÄ±yle ilgili açÄ±klamalarÄ±yla gündem oluyor.

Ä°ÅŸte Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n son hali: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

acun Ä±lÄ±calÄ±

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