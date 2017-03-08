AvÅŸar kÄ±zÄ± Aleyna Tilki'nin itiraflarÄ±na karÅŸÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemedi

"Bir HÃ¼lya AvÅŸar Sohbeti"ne konuk olan Aleyna Tilki, konuÅŸmalarÄ±yla yine gÃ¼ndeme oturdu.

Her açÄ±klamasÄ± sansasyon yaratan genç popçu Aleyna Tilki, "Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti"ne konuk oldu. Cumartesi günü ekrana gelecek programÄ±n sosyal medyada yayÄ±nlanan fragmanÄ± ise daha program yayÄ±na girmeden büyük ilgi gördü. Hülya AvÅŸar'a kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan, Aleyna'nÄ±n "Kitap yazmak istiyorum, türkü albümü yapmak istiyorum, dünya starÄ± olmak istiyorum" sözleriyle Hülya AvÅŸar'Ä± adeta kendisine kilitledi. Aleyna'nÄ±n, "Ben 12 yaÅŸÄ±ndan beri her ÅŸeyi yapmak istiyorum" sözlerini sonrasÄ± ise AvÅŸar KÄ±zÄ± "Ä°mdat kurtarÄ±n beni. Soru soramÄ±yorum ya!" diyerek baÄŸÄ±rdÄ±.