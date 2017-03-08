Acun IlÄ±calÄ± Sibel Can'a Ã¶zel uÃ§aÄŸÄ±nÄ± verecek

Acun IlÄ±calÄ±, sanatÃ§Ä± Sibel Can'Ä±n 25 Mart'ta Ä°zmir'de vereceÄŸi konser iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir jest yaptÄ±

Sibel Can'Ä±n 25 Mart'ta Ä°zmir'de vereceÄŸi konser için Acun IlÄ±calÄ± özel uçaÄŸÄ±nÄ± tahsis etti.Ünlü sanatçÄ± Sibel Can iki yÄ±l aradan sonra Ä°zmirli hayranlarÄ±yla buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. 'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jüri üyeliÄŸini üstlenerek Acun ile olan dostluÄŸunu pekiÅŸtiren Sibel Can, 25 Mart'ta Ä°zmir'e Acun'un özel uçaÄŸÄ±yla gelecek. Kaya Ä°zmir & Termal Convention'da sahne alacak Can'Ä±, 'O Ses Türkiye' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jürileri Hadise, Athena Gökhan ve Hakan yalnÄ±z bÄ±rakmayacak. YaklaÅŸÄ±k üç saat sahne de kalacak olan Sibel Can, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± repertuvarÄ± ile hem dostlarÄ±nÄ± hem de hayranlarÄ±na müzik ziyafeti sunacak.