Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/03/2017 11:19

YeÅŸilÃ§am'Ä±n gÃ¶zde kadÄ±nÄ± Pembe Mutlu'nun son halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor


YeÅŸilÃ§am'Ä±n efsane oyuncularÄ±ndan Pembe Mutlu'nun ÅŸimdiki halini gÃ¶renler "zaman ne kadar acÄ±masÄ±z" diyor.

'Çiçek Abbas'ta Ä°lyas Salman ile Åžener Åžen'in paylaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n Pembe Mutlu'nun son halini görenler çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. YÄ±llar adeta eski halini alÄ±p götürmüÅŸ. Pembe Mutlu, dönemin usta yönetmenleriyle çalÄ±ÅŸtÄ± ve aralarÄ±nda Ä°lyas Salman ile oynadÄ±ÄŸÄ± ' 'Çiçek Abbas'',' 'ÅžaÅŸkÄ±n Ördek'', Kemal Sunal ile oynadÄ±ÄŸÄ± ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve AyÅŸe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduÄŸu çok sayÄ±da filmde oynadÄ±. Pembe Mutlu sonraki yÄ±llarda sinemayÄ± bÄ±raktÄ±.

Ä°ÅŸte Pembe Mutlu'nun son hali:

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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