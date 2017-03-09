Ã–zgecan'la ilgili sÃ¶yledikleri unutulmuÅŸtu Topal'dan zehir zemberek sÃ¶zler

Gelin adayÄ± Hanife'den sonra Ã–znur'a sert tepki gÃ¶steren Nihat DoÄŸan'a bu sefer Zuhal Topal'dan cevap geldi. Topal, Nihat DoÄŸan'Ä±n Ã–zgecan ile ilgili sÃ¶zlerini hatÄ±rlatarak cevabÄ±nÄ± verdi.

Hanife'ye çok sert tepki gösteren Nihat DoÄŸan, aynÄ± tepkilerini yeni Hanife olarak nam salan Öznur için de devam ettirdi. Zuhal Topal'Ä± daha önce tesettürlü gelin adayÄ± çÄ±karmamasÄ± için uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen, Nihat DoÄŸan, Beyaz TV'de yayÄ±nlanan "Söylemezsem Olmaz"da Zuhal Topal'a ve gelin adayÄ± Öznur'a ateÅŸ püskürdü. Nihat DoÄŸan'Ä±n sert açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Zuhal Topal'lanÄ±n yapÄ±mcÄ± firmasÄ±ndan zehir zemberek bir açÄ±klama geldi. AçÄ±klama da, Nihat DoÄŸan'Ä±n, 2 yÄ±l önce Özgecan Aslan için sarf ettiÄŸi sözler hatÄ±rladÄ±.

Ä°ÅŸte açÄ±klamadaki o bölüm: "Tam da birlik ve beraberliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu ÅŸu günlerde, bu ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± tavrÄ± ortaya koyan, gerçek dÄ±ÅŸÄ± ifadelerde ve hakaretlerde bulunan, ekibimizi, adaylarÄ±mÄ±zÄ± küçük düÅŸürmeye çabalayan bu zihniyet; nasÄ±l 2015 yÄ±lÄ±nda vahÅŸice katledilen genç kÄ±zÄ±mÄ±z Özgecan Aslan için kullandÄ±ÄŸÄ± ifadelerle kadÄ±na ÅŸiddeti meÅŸrulaÅŸtÄ±rmayÄ± ima eden sözleri sarfetmiÅŸse, bugün tam da '8 Mart Dünya Emekçi KadÄ±nlar Günü'nde yayÄ±nlanan 'Söylemezsem Olmaz' programÄ±ndaki sözleriyle, kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± baÅŸÄ± açÄ±k ve baÅŸÄ± örtülü olarak ayrÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ, ötekileÅŸtirmiÅŸ, küçük düÅŸürmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, dini inançlarÄ±nÄ± fütursuzca sorgulamÄ±ÅŸ, toplumda hedef göstermiÅŸ ve hadsizce yargÄ±lamada bulunmuÅŸtur."