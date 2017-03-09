Ä°pek TuzcuoÄŸlu evlilik programlarÄ± ÅŸifreli kanallarda yayÄ±nlansÄ±n dedi

BaÅŸarÄ±lÄ± KadÄ±nlar ve Medya' konulu sÃ¶yleÅŸiye katÄ±lan Ä°pek TuzÃ§uoÄŸlu evlilik programlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

Kütahya Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen ve moderatörlüÄŸünü AyÅŸe Åžahinboy DoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± 'BaÅŸarÄ±lÄ± KadÄ±nlar ve Medya' konulu söyleÅŸiye, sanatçÄ± Ä°pek TuzçuoÄŸlu ve yazar Eda Tezcan konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. Hazer Dinar-i Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuÅŸan yazar Eda Tezcan, evlilik programlarÄ±nda ekrana çÄ±kan kiÅŸilerin 'gerçekten evlenmek amacÄ±yla orada bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' dile getirdi. Tezcan, "Evlilik programlarÄ±nda gördüÄŸünüz insanlarÄ±n yüzde 90'ü gerçek kiÅŸiler deÄŸiller. Oraya evlenmek duygusuyla gelen kiÅŸiler deÄŸiller. Acun IlÄ±ca'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±, gerçek kiÅŸileri ekrana çÄ±kartmasÄ±dÄ±r" dedi.

"BURADA BÄ°R PROBLEM VAR"

SanatçÄ± Ä°pek TuzcuoÄŸlu da, evlilik programlarÄ± türü yayÄ±nlarÄ±n ÅŸifreli ve paralÄ± kanallardan yayÄ±nlanmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan birisini getirip televizyon baÅŸÄ±na oturtsanÄ±z, Türkiye'de herkes evlenmek istiyor sanÄ±r. Bir problem var. Bana göre bu tür programlar ÅŸifreli ve paralÄ± olmalÄ±. Ekranda kÄ±yafetler bir tuhaf, tavÄ±rlar bir tuhaf. BunlarÄ± çocuklar da izliyor. Burada bir problem var" diye konuÅŸtu. SöyleÅŸiyi, Belediye BaÅŸkanÄ± Kamil SaraçoÄŸlu, Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Ä°hsan ErtaÅŸ ve AK Parti Kütahya Ä°l KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Ceyda Çetin Erenler de izledi.