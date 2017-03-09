Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/03/2017 11:52

Ä°pek TuzcuoÄŸlu evlilik programlarÄ± ÅŸifreli kanallarda yayÄ±nlansÄ±n dedi


BaÅŸarÄ±lÄ± KadÄ±nlar ve Medya' konulu sÃ¶yleÅŸiye katÄ±lan Ä°pek TuzÃ§uoÄŸlu evlilik programlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

Kütahya Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen ve moderatörlüÄŸünü AyÅŸe Åžahinboy DoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± 'BaÅŸarÄ±lÄ± KadÄ±nlar ve Medya' konulu söyleÅŸiye, sanatçÄ± Ä°pek TuzçuoÄŸlu ve yazar Eda Tezcan konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. Hazer Dinar-i Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuÅŸan yazar Eda Tezcan, evlilik programlarÄ±nda ekrana çÄ±kan kiÅŸilerin 'gerçekten evlenmek amacÄ±yla orada bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' dile getirdi. Tezcan, "Evlilik programlarÄ±nda gördüÄŸünüz insanlarÄ±n yüzde 90'ü gerçek kiÅŸiler deÄŸiller. Oraya evlenmek duygusuyla gelen kiÅŸiler deÄŸiller. Acun IlÄ±ca'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±, gerçek kiÅŸileri ekrana çÄ±kartmasÄ±dÄ±r" dedi.

"BURADA BÄ°R PROBLEM VAR"

SanatçÄ± Ä°pek TuzcuoÄŸlu da, evlilik programlarÄ± türü yayÄ±nlarÄ±n ÅŸifreli ve paralÄ± kanallardan yayÄ±nlanmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan birisini getirip televizyon baÅŸÄ±na oturtsanÄ±z, Türkiye'de herkes evlenmek istiyor sanÄ±r. Bir problem var. Bana göre bu tür programlar ÅŸifreli ve paralÄ± olmalÄ±. Ekranda kÄ±yafetler bir tuhaf, tavÄ±rlar bir tuhaf. BunlarÄ± çocuklar da izliyor. Burada bir problem var" diye konuÅŸtu. SöyleÅŸiyi, Belediye BaÅŸkanÄ± Kamil SaraçoÄŸlu, Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Ä°hsan ErtaÅŸ ve AK Parti Kütahya Ä°l KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Ceyda Çetin Erenler de izledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Sihirli Annem dizisinin TuÄŸÃ§e'si anne olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Sihirli Annem'in Ã§ocuk oyuncusu TuÄŸÃ§e, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce evlendiÄŸi Mustafa Can Keser'den bebeÄŸinin olduÄŸunu duyurdu.


Usta sanatÃ§Ä± Emre SaltÄ±k hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ haber

Halk mÃ¼ziÄŸinin usta sanatÃ§Ä±sÄ± Emre SaltÄ±k'Ä±n evinde kalp krizi geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.


Ã–zgecan'la ilgili sÃ¶yledikleri unutulmuÅŸtu Topal'dan zehir zemberek sÃ¶zler

Gelin adayÄ± Hanife'den sonra Ã–znur'a sert tepki gÃ¶steren Nihat DoÄŸan'a bu sefer Zuhal Topal'dan cevap geldi. Topal, Nihat DoÄŸan'Ä±n Ã–zgecan ile ilgili sÃ¶zlerini hatÄ±rlatarak cevabÄ±nÄ± verdi.