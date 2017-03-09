Usta sanatÃ§Ä± Emre SaltÄ±k hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ haber

Halk mÃ¼ziÄŸinin usta sanatÃ§Ä±sÄ± Emre SaltÄ±k'Ä±n evinde kalp krizi geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Halk müziÄŸinin usta sanatçÄ±sÄ± Emre SaltÄ±k, evinde aniden rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Usta sanatçÄ±nÄ±n kalp krizi geçirdiÄŸi bildirildi. AmbulansÄ±n gelmesiyle kÄ±sa sürede Büyükçekmece Kolan Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan SaltÄ±k, daha sonra aynÄ± hastanenin Beylikdüzü ÅŸubesine nakledildi. Durumu kritik olan Emre SaltÄ±k yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Emre SaltÄ±k'Ä±n ailesi de sosyal medya üzerinden babalarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu ile ilgili bilgi verdi. PaylaÅŸÄ±lan mesajda "BabamÄ±z ÅŸu anda yoÄŸun bakÄ±mda. Durumu ciddiyetini korumaktadÄ±r. DualarÄ±nzla ve iyi dileklerizle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha iyiye doÄŸru gideceÄŸine inancÄ±mÄ±z tam. DualarÄ±nÄ±, iyi dileklerini esirgemeyen tüm canlara sonsuz teÅŸekkürler" denildi.