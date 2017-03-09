Sihirli Annem dizisinin TuÄŸÃ§e'si anne olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Sihirli Annem'in Ã§ocuk oyuncusu TuÄŸÃ§e, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce evlendiÄŸi Mustafa Can Keser'den bebeÄŸinin olduÄŸunu duyurdu.

Bir döneme damgasÄ±nÄ± vuran 'Sihirli Annem' dizisinin küçük oyuncusu Damla ErsubaÅŸÄ± kÄ±sa bir süre önce evlenmiÅŸti. Dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'TuÄŸçe' karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, iÅŸ adamÄ± Mustafa Can Keser ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmiÅŸti. ErsubaÅŸÄ±, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hamile olduÄŸunu söyledi. Sosyal medyada canlÄ± yapan çift, kÄ±z çocuklarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klarken, bebeklerine Zehra ismini koyacaklarÄ±nÄ± belirtti.