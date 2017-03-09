Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/03/2017 15:32

Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sabriye hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± iddia

sabriye

TV8 kanalÄ±ndan ekrana gelen Survivor Panorama adlÄ± programda Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ismi Sabriye hakkÄ±nda flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendiÄŸi 'Survivor 2017'den ilk elenen yarÄ±ÅŸmacÄ± olan Fulya Åžahin, ünlüler takÄ±mÄ±nda mücadele eden Sabriye Åžengül hakkÄ±nda bir konuya dikkati çekti.

"SEMA SAKATLANINCA..."

Ä°lginç bir iddiayÄ± gündeme getiren Fulya, "Sabriye yeni yeni açÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Bu hafta onun haftasÄ± olacak zaten. Sema (Apak) sakatlanÄ±ca kendini göstermeye baÅŸladÄ±. Son oyunda 3'te 3 yaptÄ±. Eskisi kadar müdahale yok, kendisine güveni gelmeye baÅŸladÄ±. Dahaaz baskÄ± hissediyor" ifadelerini kullandÄ±. ProgramÄ±n yorumcusu Hakan HatipoÄŸlu ise "Sabriye'nin aldÄ±ÄŸÄ± bütün sayÄ±larÄ±n ana nedeni ÅŸanstÄ±. Üçüncüde de parkurda yaklaÅŸÄ±k 15 saniye geride kaldÄ±" dedi. 

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