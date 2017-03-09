Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/03/2017 17:50

Fahriye Evcen ve Burak Ã–zÃ§ivit Ã§ifti evliliÄŸe ilk adÄ±mÄ± attÄ±

Fahriye Evcen ve Burak Ã–zÃ§ivit

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Burak Ã–zÃ§ivit ve kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen niÅŸanlandÄ±

Uzun süredir beraber olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. Özçivit, geçtiÄŸimiz aralÄ±k ayÄ±nda kendi doÄŸum gününü kutladÄ±ÄŸÄ± mekanda önünde diz çöküp evlenme teklif ettiÄŸi sevgilisini ailesinden istedi. KÄ±z isteme merasimi, dün Almanya’nÄ±n Solingen ÅŸehrinde gerçekleÅŸti.

SETLERDEN ‘ÖZEL’ Ä°ZÄ°N

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Almanya’ya gidebilmek için rol aldÄ±klarÄ± “Ölene Kadar” ve “Kara Sevda” dizilerinin setinden izin aldÄ±. NiÅŸan haberini ÅŸimdilik gizli tutmak isteyen çift, durumu set ekiplerine de açÄ±klamadÄ±, ‘özel nedenlerle’ izin istedi.

Ä°kili, birlikte Evcen’in ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Solingen’e uçtu. Dün akÅŸam Evcen’i ailesinden isteyen Özçivit, aldÄ±ÄŸÄ± olumlu yanÄ±tla birlikte sevgilisinin parmaÄŸÄ±na niÅŸan yüzüÄŸünü taktÄ±. Sevgililer, haziran ayÄ±nÄ±n sonunda, dizileri tatile girdiÄŸinde evlenmeyi planlÄ±yor. 

FAHRÄ°YE EVCEN DE OLSAN TAKIYORLAR ÇEYREÄžÄ°...

Ünlü çiftin bu niÅŸan fotoÄŸraflarÄ±na yüzlerce yorum geldi. Bu yorumlardan en ilginci  " Fahriye olsan da takÄ±yorlar çeyreÄŸi demek ki" oldu.

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sabriye

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