Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/03/2017 19:36

Aleyna Tilki HÃ¼lya AvÅŸar'Ä± Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±

hÃ¼lya avÅŸar

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Aleyna Tilki, HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n programÄ±na konuk oldu. Program yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ekrana gelecek

Her açÄ±klamasÄ±yla magazin gündemine bomba gibi düÅŸen genç popçu Aleyna Tilki, 'Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti'ne konuk oldu.Cumartesi günü ekrana gelecek programÄ±n sosyal medyada yayÄ±nlanan fragmanÄ± ise daha program yayÄ±na girmeden büyük ilgi gördü.Hülya AvÅŸar'a kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan, Aleyna'nÄ±n "Kitap yazmak istiyorum, türkü albümü yapmak istiyorum, dünya starÄ± olmak istiyorum" sözleriyle Hülya AvÅŸar'Ä± adeta kendisine kilitledi. AvÅŸar kÄ±zÄ± genç ÅŸarkÄ±cÄ±ya 'sende bir anormallik var' dedi.

"HER ÅžEYÄ° YAPMAK Ä°STÄ°YORUM''

Aleyna'nÄ±n, "Ben 12 yaÅŸÄ±ndan beri her ÅŸeyi yapmak istiyorum" sözlerini sonrasÄ± ise AvÅŸar KÄ±zÄ± "Ä°mdat kurtarÄ±n beni. Soru soramÄ±yorum ya!" diyerek baÄŸÄ±rdÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Åžakadan sonra canlÄ± yayÄ±na baÄŸlandÄ± Cem YÄ±lmaz neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

Bir televizyon programÄ±na katÄ±lan Cem YÄ±lmaz, sunucunun ÅŸakasÄ±na karÅŸÄ± kahkaha attÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re programa telefonla baÄŸlanan sanatÃ§Ä±ya karÅŸÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemedi.


Ajda Pekkan bombayÄ± patlattÄ± hayranlarÄ± Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±

Ajda Pekkan yeni albÃ¼mÃ¼yle gÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r geldiÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nderisiyle duyurdu.

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