Aleyna Tilki HÃ¼lya AvÅŸar'Ä± Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Aleyna Tilki, HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n programÄ±na konuk oldu. Program yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ekrana gelecek

Her açÄ±klamasÄ±yla magazin gündemine bomba gibi düÅŸen genç popçu Aleyna Tilki, 'Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti'ne konuk oldu.Cumartesi günü ekrana gelecek programÄ±n sosyal medyada yayÄ±nlanan fragmanÄ± ise daha program yayÄ±na girmeden büyük ilgi gördü.Hülya AvÅŸar'a kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan, Aleyna'nÄ±n "Kitap yazmak istiyorum, türkü albümü yapmak istiyorum, dünya starÄ± olmak istiyorum" sözleriyle Hülya AvÅŸar'Ä± adeta kendisine kilitledi. AvÅŸar kÄ±zÄ± genç ÅŸarkÄ±cÄ±ya 'sende bir anormallik var' dedi.

"HER ÅžEYÄ° YAPMAK Ä°STÄ°YORUM''

Aleyna'nÄ±n, "Ben 12 yaÅŸÄ±ndan beri her ÅŸeyi yapmak istiyorum" sözlerini sonrasÄ± ise AvÅŸar KÄ±zÄ± "Ä°mdat kurtarÄ±n beni. Soru soramÄ±yorum ya!" diyerek baÄŸÄ±rdÄ±.