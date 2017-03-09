Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/03/2017 19:41

Ajda Pekkan bombayÄ± patlattÄ± hayranlarÄ± Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±


Ajda Pekkan yeni albÃ¼mÃ¼yle gÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r geldiÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nderisiyle duyurdu.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla yeni bir ÅŸarkÄ±nÄ±n geleceÄŸini açÄ±kladÄ±. Pekkan paylaÅŸÄ±mÄ±na, "Yeni ÅŸarkÄ±mÄ±z çok yakÄ±nda sizlerle" notunu düÅŸtü. Ajda Pekkan son olarak 2016 Temmuz'unda AyrÄ±lÄ±k AteÅŸi isimli ÅŸarkÄ±sÄ±yla hayranlarÄ±yla buluÅŸmuÅŸtu. Åžimdi Ajda Pekkan'Ä±n hayrabnlarÄ±n yeni ÅŸarkÄ±yÄ± heyecanla bekliyor.

Ä°ÅŸte süper starÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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