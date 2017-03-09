Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/03/2017 19:49

Åžakadan sonra canlÄ± yayÄ±na baÄŸlandÄ± Cem YÄ±lmaz neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±


Bir televizyon programÄ±na katÄ±lan Cem YÄ±lmaz, sunucunun ÅŸakasÄ±na karÅŸÄ± kahkaha attÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re programa telefonla baÄŸlanan sanatÃ§Ä±ya karÅŸÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemedi.

Sunucu Simge FÄ±stÄ±koÄŸlu, sözü "Deli AÅŸk" filminde rol alan ÅŸarkÄ±cÄ± Hakan Altun'a getirdi. Hakan Altun'un ilk film tecrübesi olduÄŸunu söyleyen Cem YÄ±lmaz, "Zafer Alagöz ikna etti Hakan rol alÄ±yor yalnÄ±zca adÄ± geçmiyor. Daha gala gecesi tamamlanmadan 4 5 tane dizi teklifi aldÄ±. Kurtlar Vadisi'ne teklif aldÄ± sonra çÄ±kÄ±ÅŸta da vuruldu galiba." dedi. Simge FÄ±stÄ±koÄŸlu, Cem YÄ±lmaz'Ä±n sözlerini keserek Hakan Altun'un telefon hattÄ±nda olduÄŸunu söyledi. ÅžaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan Cem YÄ±lmaz ÅŸaka olduÄŸunu anlayÄ±nca gülme krizine girdi. Åžakadan bir kaç dakika sonra oyuncu Hakan Altun gerçekten canlÄ± yayÄ±na telefonla baÄŸlandÄ±.

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