Ivana Sert ve Nur YerlitaÅŸ kavga etti bakÄ±n hangisi artÄ±k yarÄ±ÅŸmada olmayacak

Ä°ÅŸte Benim Stilim yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼ri Ã¼yeleri Nur YerlitaÅŸ ve Ivana Sert kavga edince Sert'in iÅŸi son buldu

'Ä°ÅŸte Benim Stilim' yarÄ±ÅŸma programÄ±nda Nur YerlitaÅŸ ve Ä°vana Sert arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma yüzünden, dünkü çekimler bitirilememiÅŸ ve ertelenmiÅŸti.UçanKuÅŸ'un haberine göre, bu tartÄ±ÅŸma bugün de devam edince, yapÄ±m ÅŸirketi YerlitaÅŸ'Ä± haklÄ± bularak Ä°vana Sert'in iÅŸine son vermeyi tercih etti. Çekimlere de Ivana'sÄ±z devam edildi ve programla iliÅŸkisi kesildi.Bugünkü çekimlere ise konuk olarak Hakan Ural davet edildi.