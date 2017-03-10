Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/03/2017 07:17

Ivana Sert ve Nur YerlitaÅŸ kavga etti bakÄ±n hangisi artÄ±k yarÄ±ÅŸmada olmayacak

Ä°vana Sert

Ä°ÅŸte Benim Stilim yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼ri Ã¼yeleri Nur YerlitaÅŸ ve Ivana Sert kavga edince Sert'in iÅŸi son buldu

'Ä°ÅŸte Benim Stilim' yarÄ±ÅŸma programÄ±nda Nur YerlitaÅŸ ve Ä°vana Sert arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma yüzünden, dünkü çekimler bitirilememiÅŸ ve ertelenmiÅŸti.UçanKuÅŸ'un haberine göre, bu tartÄ±ÅŸma bugün de devam edince, yapÄ±m ÅŸirketi YerlitaÅŸ'Ä± haklÄ± bularak Ä°vana Sert'in iÅŸine son vermeyi tercih etti. Çekimlere de Ivana'sÄ±z devam edildi ve programla iliÅŸkisi kesildi.Bugünkü çekimlere ise konuk olarak Hakan Ural davet edildi.

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