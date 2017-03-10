Beren Saat ile Ä°lker Kaleli'nin buluÅŸmasÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±

GÃ¼zel oyuncu Beren Saat ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Ä°lker Kaleli geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir araya geldi

Ä°ki ünlü oyuncunun, baÅŸrolünü üstlenecekleri yeni proje için buluÅŸtuÄŸu söyleniyor.AsmalÄ±mescit’in popüler mekânlarÄ±ndan Soho House, geçtiÄŸimiz günlerde sürpriz bir buluÅŸmaya ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Ünlü oyuncular Beren Saat ve Ä°lker Kaleli, mekânda bir araya gelip uzun süre sohbet etti. Ä°ddiaya göre merak uyandÄ±ran buluÅŸmanÄ±n nedeni yeni bir proje. Ä°ki ünlü isim, baÅŸrolünü üstlenecekleri proje için bir araya geldi, detaylar hakkÄ±nda görüÅŸtü. Projenin bir dizi mi yoksa sinema filmi mi olduÄŸu ise ÅŸimdilik gizli tutuluyor.

Beren Saat, son olarak geçen yÄ±l “MuhteÅŸem YüzyÄ±l-Kösem” dizisiyle seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ, ancak dizisi beklenen ilgiyi görmemiÅŸti. Ä°lker Kaleli’nin izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran dizisi “Poyraz Karayel” ise 1 Mart’ta yayÄ±nlanan son bölümüyle ekrana veda etmiÅŸti. Sona eren dizisinin ardÄ±ndan yeni projelere sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kaleli, ÅŸimdilerde sevgilisi Burçin TerzioÄŸlu’yla tatile çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Oyuncunun tatil dönüÅŸü de yeni projesi için hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlamÄ±sÄ± bekleniyor.